Thiago Almada, une grosse offre et une très bonne surprise pour l'OL ‍?

Par Guillaume Conte

Après six mois prometteurs, Thiago Almada se retrouve coincé entre Botafogo et l'OL. Et si le milieu argentin s'extirpait de cette situation compliquée avec un nouveau prêt à Lyon ?

Quelque part entre l’OL et Botafogo, Thiago Almada profite enfin de vacances bien méritées, lui qui a enchainé le football sur les différents continents depuis 18 mois. Enfin un peu de repos pour le prodige argentin, qui a marqué des gros points avec ses performances en sélection au mois de juin, après une deuxième partie de saison prometteuse avec l’OL dans la foulée de son arrivée. Prêté par Botafogo à Lyon, le meneur de jeu ne verra pas son option d’achat de plus de 20 millions d’euros être levée par le club rhodanien. Tout indique qu’il retournera officiellement au sein de la formation brésilienne, mais il ne disputera pas la Coupe du monde des clubs avec le champion d’Amérique du Sud, et ne compte pas retrouver le championnat brésilien à la fin de l’été.

Le Milan AC et l'Atlético sur les rangs

Son souhait est de s’imposer en Europe, et s’il ne dit pas non à une prolongation de l’aventure à Lyon, la tendance est forte pour une vente définitive hors de la galaxie Textor. Une perspective qui se confirme avec les informations de Team Talk, qui explique que le Milan AC s’est renseigné sur l’Argentin ces derniers jours. Sa situation pourrait permettre de glisser une offre capable de le faire signer en Lombardie. Selon le média anglais, sa valeur est estimée à 25 millions d’euros, mais le prix pourrait bien encore augmenter. En effet, l’Atlético de Madrid est aussi venu aux renseignements, et si aucune offre n’a été effectuée, cela laisse présager de futures propositions.

Et si l'OL gardait Almada ?

Son avenir à l’OL est donc plus que jamais en pointillés, à moins d’un tour de passe-passe par John Textor. Car mine de rien, entre ses débuts à Lyon et ses performances avec l’Argentine, Almada ne cesse de voir sa valeur grimper. Une saison supplémentaire à l’OL pourrait ainsi faire plaisir à tout le monde, dans le cadre d’un nouveau prêt qui permettrait aussi de gagner du temps. Car John Textor est en désaccord avec Atlanta sur le règlement de son transfert pour le faire signer à Botafogo, et la FIFA a mis son nez dedans désormais, ce qui n’aide pas à y voir clair.