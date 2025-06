Thiago Almada reste à l'OL, le show Textor n'est pas fini

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Voir Thiago Almada rester à l'Olympique Lyonnais n'est pas totalement écarté malgré son prix en inadéquation avec les finances du club. L'été est long, et John Textor a des atouts dans sa manche.

Inspiré avec la sélection argentine, prometteur lors de sa moitié de saison avec l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada n’a pas envie de revenir à Botafogo, qui l’a prêté à l’OL au mois de janvier. Néanmoins, dans la galaxie Eagle, les joueurs n’ont pas toujours le choix et le club rhodanien n’a pas les moyens de lever son option d’achat de 27 millions d’euros. Cela peut se comprendre car malgré les récentes ventes et l’apport récent de cash dans la trésorerie, l’OL sait que ses finances sont surveillées et qu’un tel investissement enverrait un mauvais signal. Alors que ses vacances vont débuter, Thiago Almada n’a aucune idée de quoi sera fait son avenir. John Textor voudrait le récupérer à Botafogo au moins le temps de la coupe du monde des clubs, mais cette issue semble désormais quasiment impossible. Et quand bien même le club de Rio de Janeiro parviendrait à utiliser l’international argentin, la question de son avenir ne serait pas réglée, glisse Le Progrès.

Notre milieu de terrain Thiago Almada a été décisif cette nuit avec l’Argentine



Félicitations, Thiago ! 🔴🔵



pic.twitter.com/7ios3B9OSW — Olympique Lyonnais (@OL) June 11, 2025

En effet, Botafogo est accusé par Atlanta de ne pas avoir réglé son transfert, ce que le club brésilien reconnait, contre-attaquant avec d’autres problèmes rencontrés avec la Ligue Américaine (MLS). Néanmoins, John Textor étant un spécialiste des surprises au mercato, absolument rien n’est écarté et le quotidien régional estime qu’il n’est pas impensable de voir Thiago Almada toujours à l’OL la saison prochaine. Cela pourrait passer par un transfert à moindre coût quand son prêt sera terminé, puisque rien n’oblige Lyon à lever l’option d’achat, laissant ensuite cours aux négociations plus confortables entre les deux clubs d’un même propriétaire. Un scénario encore alambiqué, mais qui ne déplairait pas aux supporters pour qui Thiago Almada est un diamant brut qui peut encore faire beaucoup de bien à Lyon sur les prochaines années.