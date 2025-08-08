Textor viré d'Angleterre, c'est l'effet OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Plusieurs semaines après avoir vendu ses parts dans Crystal Palace, John Textor est candidat au rachat de Sheffield Wednesday. Le pensionnaire de deuxième division anglaise est au bord du gouffre.

Les temps sont durs du côté de Sheffield Wednesday. Le club qui a terminé à la troisième place de Championship la saison dernière aurait pu garantir une rentrée d'argent importante en obtenant son ticket pour la montée en Premier League, mais le club du nord de l'Angleterre a échoué aux play-offs. Aujourd'hui, l'écurie britannique est en proie à de grandes difficultés financières et Dejphon Chansiri, son actuel propriétaire, prend de plus en plus de coups de pression de la part de l'English Football League (EFL).

Cette dernière veut absolument qu'il quitte le siège du club du South Yorkshire afin de laisser sa place à un nouveau propriétaire capable de sauver le club. Et ce terme de sauveur est fort, à l'heure où John Textor, qui a mis l'Olympique Lyonnais dans l'embarras, est l'un des principaux candidats au rachat de Sheffield.

John Textor refroidi dans le rachat de Sheffield ?

L'OL arnaqué par le prestidigitateur John Textor https://t.co/hIQgHOJd4N — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Toutefois, l'homme d'affaires américain va devoir faire face à une rude concurrence. Selon les informations de SportsBoom, la situation chaotique de Sheffield a attiré l'oeil d'un acheteur potentiel venu de l'Extrême-Orient. Ce dernier n'aurait apparemment aucun mal à justifier de ses capacités financières devant l'EFL. Eu égard du passif de John Textor avec l'Olympique Lyonnais, et plus récemment avec Crystal Palace avant de céder ses parts, il n'est plus certain que l'homme d'affaires américain soit la personne la mieux placée pour convaincre l'institution britannique de le laisser en négociations exclusives avec l'actuel propriétaire de Sheffield.

En tout cas, la situation y est particulièrement délicate. Les joueurs ont menacé de faire grève en soutien aux différents salariés lésés par la mauvaise gestion du club.