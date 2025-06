Textor oublie l'OL et veut acheter un club de D2 anglaise

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor vient récemment de vendre ses parts à Crystal Palace contre un chèque de 200 millions d'euros. Avec cet argent, il aimerait désormais acheter un autre club outre-Manche.

L'OL connaitra prochainement son sort suite à son passage devant la DNCG ce 24 juin. Les Gones ont des raisons d'être inquiets même si John Textor se veut rassurant. L'Américain vient d'ailleurs de récupérer un joli chèque de 200 millions en vendant ses parts à Crystal Palace. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, adepte de la multipropriété dans le football, souhaite maintenant récupérer un autre club anglais après son départ du club londonien.

Textor, déjà la tête ailleurs ?

Selon les informations de CityAm, John Textor espère en effet investir dans un club de Championship afin de garder des actifs Eagle en Angleterre. L'objectif n'est donc pas de se concentrer pleinement sur l'OL. Les Gones ne peuvent pour le moment pas recruter et le temps commence à se faire long. La saison prochaine, les Rhodaniens sont supposés jouer la Ligue Europa. Mais les départs importants se font nombreux et le flou qui règne autour de l'Olympique Lyonnais commence à devenir inquiétant. John Textor a la tête au rachat d'un autre club en Angleterre mais aussi à Botafogo, actuellement présent à la Coupe du monde des clubs. Beaucoup de fans et observateurs à Lyon commencent à remettre en cause la présence de John Textor. Et la situation pourrait encore plus s'aggraver si la DNCG décidait de sanctionner de nouveau l'OL ce mardi 24 juin. Pour rappel, il y a quelques mois, l'instance avait infligé à titre conservatoire une descente en Ligue 2 en fin de saison et une interdiction de recrutement aux pensionnaires du Groupama Stadium si leur situation ne s'arrangeait pas très vite.