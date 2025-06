Textor vend ses parts pour 200ME et sauve l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la veille de son passage devant la DNCG, John Textor arrive en France avec une formidable nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. L'homme d'affaires américain a enfin bouclé un dossier qui traînait depuis des mois.

C'est une bonne nouvelle pour John Textor, mais également les supporters de l'OL, et probablement aussi pour ceux de Crystal Palace, L'Equipe confirme que le propriétaire d'Eagle Football Group a vendu pour 200 millions d'euros les 45% de ses parts dans le club de Premier League. Alors que ces derniers jours, la BBC avait indiqué que Textor finalisait la cession de sa participation dans le capital de Crystal Palace à Woody Johnson, propriétaire de l'équipe de NFL des New York Jets, le quotidien sportif français révèle que tout a été signé ce dimanche et que John Textor va donc empocher 200 millions d'euros juste avant son passage devant la DNCG. C'est par ailleurs aussi une bonne nouvelle pour Crystal Palace, empêché de participer à l'Europa League en raison de la présence du patron de l'OL dans son capital. L'UEFA devait valider la qualification des Eagles.

Textor touche 200ME juste avant un rendez-vous décisif

Depuis presque un an, John Textor évoquait son désir de vendre ses parts dans Crystal Palace, mais cela ne s'était jamais concrétisé. Mais, en négociant avec Woody Johnson, le propriétaire d'Eagle Football Group savait qu'il avait face à lui un sacré client. Héritier du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson, ce dernier a une fortune personnelle qui dépasse les 4 milliards d'euros, et forcément les 200 millions d'euros dépensés pour s'offrir 45% de Crystal Palace ne l'empêcheront pas de dormir, et surtout lui faciliteront son passage devant la Premier League qui va devoir valider cette transaction. En Angleterre, personne n'a le moindre doute sur le sérieux de cette opération qui marque donc le départ de John Textor d'Angleterre.

Feu vert de la DNCG pour l'OL ?

Pour la DNCG, et même si John Textor n'aura pas les 200 millions d'euros sur son compte dès ce mardi, cette vente est forcément un signal très positif. L'homme d'affaires américain a visiblement décidé de tenir ses engagements, et l'Olympique Lyonnais peut clairement envisager une décision positive de la part des gendarmes financiers du football. Peu à peu, la situation s'éclaircit au-dessus du Groupama Stadium, même s'il faudra attendre mardi soir pour être certain que tout est désormais très clair dans l'organisation financière de l'OL. Mais, en vendant ses parts dans Crystal Palace et en lançant enfin la procédure de cotation à la bourse de New-York d'Eagle Football Group, John Textor a fait les efforts attendus par tout le monde et Lyon devrait pouvoir faire un mercato normal cet été.