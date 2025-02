Textor ne lui laisse aucun espoir, cet ancien de l'OL est d'accord

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Claudio Caçapa a récemment été nommé entraineur intérimaire de Botafogo. L'ancien défenseur central de l'OL sait néanmoins que son avenir à Rio de Janeiro n'est pas du tout garanti.

Botafogo a connu de grands succès au Brésil ces derniers mois mais a néanmoins décidé de se séparer de son technicien portugais Artur Jorge. Le club carioca doit désormais trouver l'homme idoine pour continuer de gagner après un doublé historique. En attendant, Botafogo a décidé de confier les rênes de son équipe à un certain Claudio Caçapa. L'ancien défenseur de l'OL est récemment passé dans deux des clubs détenus par John Textor, à savoir l'OL donc mais aussi Molenbeek. En Belgique, l'aventure ne s'est pas bien passée du tout. De retour au Brésil, Caçapa veut aider Botafogo du mieux qu'il peut même s'il sait que John Textor ne lui fait pas forcément confiance pour rester dans la durée.

Caçapa, ça ne va pas durer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edmílson Moraes (@edmilsonoficial)

Ces dernières heures devant la presse, le technicien a en effet avoué concernant son avenir : « Je suis venu comme intérimaire, j’en suis content. Je fais ce métier depuis longtemps, j'ai passé de nombreuses années comme assistant à Lyon. Je me sens prêt et capable. Le plus important est de pouvoir faire le travail qu'ils attendent de moi, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, pour qu'il puisse trouver une équipe plus complète, meilleure physiquement, mentalement, techniquement, pour que nous puissions avoir une grande année en 2025.

Ils ont une attente claire envers mois en tant qu'intérimaire. Je le respecte, le conseil d'administration me l'a dit très clairement, John aussi. Je vais mettre à l'oeuvre ce que j'ai appris pour que lorsque le nouvel entraîneur arrive, l'équipe puisse être bien meilleure ». Si son temps est compté, il veut donc faire ses preuves et qui sait, pouvoir avoir une nouvelle opportunité pour entrainer une équipe en tant que titulaire, que ce soit soit avec Eagle ou loin de John Textor.