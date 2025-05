Textor mauvais payeur, la FIFA sanctionne l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le retard concernant la licence pour participer aux compétitions européennes, l’Olympique Lyonnais se retrouve à nouveau dans le viseur de la FIFA. L’instance internationale a prononcé une sanction contre le club rhodanien qui n’a pas payé ses indemnités de formation.

Ça va mal à l’Olympique Lyonnais, et pas seulement sur le terrain. Pendant que les hommes de Paulo Fonseca voient la qualification en Ligue des Champions s’éloigner, des problèmes administratifs sont également révélés. On apprenait la semaine dernière que le club rhodanien n’a pas transmis à temps le dossier complet afin d’obtenir auprès de la Fédération Française de Football la licence permettant de disputer la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Contacté par L’Equipe, le club de John Textor avait reconnu son erreur. « Ces questions feront l'objet de plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence, rassurait l’Olympique Lyonnais. Nous soumettrons rapidement l'ensemble des documents et informations attendus par la FFF et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier. »

La FIFA ne lâche pas l'OL

Selon le quotidien régional Le Progrès, le club a fait appel et sera reçu par la Fédération Française de Football le 23 mai. Mais en attendant, la direction devra régler un autre souci. Cette fois, l’Olympique Lyonnais a affaire à la FIFA qui, en mars dernier, l’avait sanctionné d’une interdiction de recrutement pour les joueurs de plus de 15 ans dans les catégories de jeunes. En cause, une absence de paiement d’indemnités aux clubs formateurs de neuf joueurs.

L’Olympique Lyonnais avait assuré que la situation était réglée. Sauf que vendredi dernier, la FIFA a encore prononcé la même mesure contre le club. « Tout est rentré dans l’ordre, ça a été réglé par le club », a de nouveau tempéré la direction auprès d’Olympique-et-lyonnais. Le problème viendrait simplement du temps de prise en compte du paiement et de la levée de la sanction. Quoi qu’il en soit, il y a vraiment de quoi s’interroger sur la gestion financière du propriétaire John Textor.