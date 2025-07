Textor laisse un cadeau empoisonné à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de faire quelques grosses ventes cet été pour renflouer ses caisses. Attention aux clauses laissées par John Textor sur certains dossiers.

Devant son manque de maitrise des instances financières françaises, voyant bien que son optimisme exagéré et ses grandes annonces ne convainquaient personne, John Textor a jeté l’éponge de son poste de président de l’Olympique Lyonnais en laissant Michele Kang tenter de régler ce problème de taille pour éviter à l’OL d’aller en Ligue 2. La femme d’affaire américaine s’est déjà mise à pied d’oeuvre, et tente de regrouper des financements copieux pour récupérer au moins 100 millions d’euros. Il faudra faire avec les deals parfois complexes montés par John Textor. C’est le cas dans le dossier de Lucas Perri, qui fait rêver du beau monde en Angleterre notamment après sa belle saison dans les cages lyonnaises. Sunderland et Leeds, deux clubs aux gros moyens, sont sur le coup. Galatasaray fait aussi le forcing de son côté. Le gardien brésilien n’avait été recruté que 3,5 millions d’euros il y a 18 mois, ce qui avait beaucoup surpris.

Une bonne affaire, mais pas l'affaire du siècle

Un vainqueur de la Coupe de France en 2012 fête ses 36 ans ce samedi 🏆🔴🔵



Joyeux anniversaire @Dejan06Lovren 🎂 pic.twitter.com/XzI1ALBc80 — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2025

Une bonne affaire en vue donc pour l’OL, mais il faut tout de même apporter une sacrée nuance. The Guardian précise en effet que les droits du joueur sont restés en partie à Botafogo, et que 50 % du montant du transfert reviendront au club brésilien. Certes, l’OL ne sera pas perdant sur l’affaire, mais en cas de transfert à 25 millions d’euros comme espéré, Lyon n’empochera que 12,5 millions d’euros donc. Un petit souvenir de John Textor qui implique toujours ses différentes clubs dans les transactions, et si cela a parfois servi à l’OL comme avec Thiago Almada, les supporters rhodaniens ne croient clairement plus en la belle alchimie entre les différentes composantes de la structure Eagle Football, et estiment que c’est chacun pour sa peau désormais.