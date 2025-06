Textor fait une promesse folle aux Lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Toujours aussi enjoué, John Textor n'a que des annonces positives à faire sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais, à l'heure où l'avenir du club va se jouer devant la DNCG la semaine prochaine.

John Textor a le sourire avec la victoire de Botafogo contre le PSG en Coupe du monde des clubs. Une grosse surprise qui fait plaisir à l’homme d’affaire américain, omniprésent pendant cette journée au Rose Bowl de Pasadena et qui n’a eu de cesse de se féliciter de la performance de son équipe face au champion d’Europe en titre. Mais en affrontant une équipe française, John Textor a inévitablement eu de nombreuses questions sur la situation en Ligue 1, et notamment la santé financière de l'OL qu'il dirige également.

Textor veut regarder le PSG dans les yeux avec l'OL

Toujours aussi souriant, détendu et confiant, le businessman a assuré que la réunion avec la DNCG de la semaine prochaine, où il sera bien présent, allait très bien se passer en raison des efforts financiers effectués ces derniers temps. La solidité économique de l’OL ne fait aucun doute à ses yeux, et cela va se traduire par un feu vert total du gendarme financier. « Bien sûr que tout va bien se passer, bien sûr que tout va aller bien. Au niveau financier on a fait des investissements intéressants ces dernières semaines, on est très à l’aise à ce niveau-là maintenant. Le message pour les fans de Lyon, c’est: 'ayez confiance en nous, ayez confiance en ce projet'. Par exemple avec Botafogo on a eu la meilleure saison du club en 120 ans et pareil avec Crystal Palace. Et je sais que la manière dont il faut travailler en France est un peu différente mais on va essayer d’avoir le même type de succès avec Lyon. On aspire à battre des équipes telles que le PSG », a souligné un John Textor déchainé mais aussi déterminé à rassurer les supporters lyonnais alors que le mercato se profile pour le moment calmement.

Mais tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours si la DNCG donnait son feu vert. Dans les deux sens, plusieurs deals se mettent sur pied, et la confiance en John Textor pourrait être en partie restaurée aux yeux des supporters lyonnais si le gendarme financier du football français approuvait les comptes de l’OL.