Textor et Botafogo prennent une gifle

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Tenant du titre et favori au sacre, Botafogo a été éliminé de la Copa Libertadores 2025 en huitièmes de finale face à la LDU de Quito (Equateur) malgré une victoire à domicile au match aller.

L'édition 2025 de la Copa Libertadores n'ira pas entre les mains de Botafogo. Il y a un peu moins d'un an, la formation brésilienne appartenant à John Textor créait la surprise en s'adjugeant la première Copa Libertadores de son histoire. Une prouesse historique qui avait évidemment ravi l'homme d'affaires américain, lequel se voyait bien se battre pour conserver son titre. Considérés comme favoris au sacre final, les joueurs de Botafogo n'ont rien pu faire face à la LDU de Quito. La formation équatorienne a renversé la vapeur en l'emportant 2 à 0 devant ses supporters, après avoir perdu le match aller 0-1 au Brésil, grâce à des réalisations de Gabriel Villamil (7') et Lisandro Alzugaray (60').

Botafogo sorti de la Copa Libertadores

OL : Textor un patron en or, l’hommage inattendu https://t.co/hNeHcV8Lsb — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2025

Grosse désillusion pour John Textor et son équipe, donc. Un peu plus d'un mois après son arrivée sur le banc de l'écurie carioca, Davide Ancelotti connait sa première grosse déception dans sa carrière d'entraineur principal. Sur le plan statistique, la défaite et l'élimination sont même justifiées puisque Quito a été un véritable rouleau-compresseur lors de ce match retour. Les Brésiliens n'ont réussi à tirer qu'à 4 reprises contre 20 frappes équatoriennes, révélant ainsi un manque d'inspiration qui a coûté très cher.

Cette déception met aussi en exergue l'échec du recrutement de John Textor. L'ancien président de l'OL a dépensé plus de 110 millions d'euros pour faire venir de nouvelles recrues entre le titre en Copa Libertadores la saison dernière et cet été. Un recrutement qui n'a clairement pas fonctionné et qui oblige Botafogo, pour l'heure, à préparer sa passation de pouvoir en novembre prochain à l'heureux vainqueur de la compétition.