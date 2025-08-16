Textor de retour à l'OL, l'énorme crainte

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a connu pas mal de difficultés ces derniers mois mais semble avoir retrouvé ses esprits. En tout cas, Sidney Govou se montre assez confiant avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1.

Les fans et observateurs de l'OL savent que les ambitions de leur club ont été quelque peu mises à mal ces derniers mois. Le club rhodanien a en effet dû réduire drastiquement sa masse salariale pour sauver sa peau en Ligue 1. Paulo Fonseca possède un groupe de qualité mais qui a moins de certitudes que dans le passé. Mais certains à Lyon se félicitent du mercato réalisé et du calme revenu depuis le départ de John Textor. Malgré tout, Sidney Govou pense que le businessman étasunien pourrait faire un retour si les choses venaient à s'améliorer durablement du côté de l'Olympique Lyonnais.

Textor de retour, Govou n'est pas dupe

Lors d'un entretien accordé au Progrès, la légende de l'OL a en effet indiqué concernant Textor : « On touchait quasiment le fond avec lui, il n’y avait rien de clair. Il avait envie de s’amuser et il a failli couler le club. Il faut se réjouir que ce monsieur ne soit plus là, même s’il reste majoritaire chez Eagle, ce qui rend encore les choses opaques pour l’avenir. Qui dit qu’un jour, quand ça ira mieux, il ne voudra pas revenir ? Il pense toujours qu’on ne l’a pas compris, donc je parlerai plus d’une petite que d’une grande victoire ». L'OL débutera sa nouvelle saison en Ligue 1 du côté du RC Lens ce samedi après-midi. L'occasion d'envoyer un message fort à la concurrence. Les Lyonnais joueront avec moins de pression cette saison. Paulo Fonseca reste un entraineur de très grande qualité et pourrait en profiter pour mettre à bien ses idées de jeu. L'éloignement du nom de John Textor a fait du bien aux têtes, mais la menace est toujours là, car dans les textes, le businessman n'a pas dit son dernier mot sur bien des sujets, notamment en réclamant des sommes folles à l'OL pour des transferts qu'il juge désavantageux contre Botafogo.