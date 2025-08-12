Textor empêche Greif de signer à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Toujours pas de Dominik Greif en vue à l'OL, malgré l'accord annoncé il y a désormais plusieurs jours de cela. Majorque se veut très prudent dans ses discussions financières avec le club rhodanien.

A quelques jours du début de la saison, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas trouvé son gardien titulaire. Cela ne devrait plus tarder car les discussions en sont à un stade terminal avec Majorque pour faire signer Dominik Greif. Un accord a été annoncé en fin de semaine dernière entre l’OL et la formation insulaire pour un transfert entre 4 et 5 millions d’euros, mais le club espagnol se veut très prudent. En effet, ces derniers jours, aucun accord officiel annoncé ou aucune visite médicale programmée. Le gardien slovaque est toujours à Majorque et n’a pas été autorisé à vider son casier. Le journaliste Juanmi Sanchez, qui suit de près le club majorquin, affirme que les dirigeants espagnols sont très prudents dans les négociations avec l’OL, notamment en ce qui concerne les garanties bancaires pour valider le transfert.

Greif attend le feu vert de Majorque

Le fait que Lyon ait connu de gros problèmes économiques ces dernières semaines est bien connu, et Majorque compte bien s’assurer de la viabilité financière du club de Michele Kang, qui n’a pas totalement les mains libres pour recruter et doit pour cela faire de la place dans son effectif, en terme numérique et aussi salarial. Le passage récent de John Textor a laissé des traces, et notamment le fait que l'Américain avait du mal à régler ses ardoises sur certains transferts, notamment avec Botafogo. Ainsi, une avancée est espérée ce mardi, et Dominik Greif reste pour le moment sagement à Majorque en attendant le feu vert de ses dirigeants. Les supporters de l’OL peuvent être confiants car les grandes lignes de l’accord sont trouvées, mais cela ne garantit pas la présence du Slovaque dans les buts lyonnais ce week-end face à Lens.