Textor écrit une phrase, ça rapporte 100 millions à l'OL

Par Guillaume Conte

John Textor fait ce qu'il veut avec les finances de ses clubs à l'intérieur du Eagle Group, et cela donne des résultats étonnants. L'OL en est le grand gagnant selon le dernier rapport.

Arriver à récupérer des grosses sommes d’argent sur des joueurs qui n’ont jamais mis les pieds dans le club, c’est la performance réalisée par l’OL pour redresser la barre financièrement. John Textor fait absolument ce qu’il veut avec les moyens financiers des différents clubs de Eagle Football, et cela s’est concrétisé dans le rapport publié par le groupe du businessman américain. Comme le dénote Le Progrès, au détour d’une phrase sur les 96 pages du rapport, on apprend ainsi que l’OL va récupérer une somme copieuse correspondant aux droits à venir de trois joueurs. « Le club a obtenu le transfert des droits économiques futurs de trois joueurs en provenance du club brésilien de Botafogo pour un montant de 98,5 ME », assène ainsi Eagle Football. Des rentrées d’argent magique pour des éléments qui évoluent tous à Botafogo, ou ont changé d’air cet hiver.

Trois joueurs récupérés par l'OL

Première séance avec les pros pour Alejandro Gomes Rodríguez 👀 pic.twitter.com/7eeLQ7N1VW — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2025

Ainsi, même si Botafogo a vendu Luiz Henrique au Zénith Saint-Pétersbourg cet hiver, les 33 millions d’euros de la transaction arrivent dans les caisses de l’Olympique Lyonnais, à travers le groupe Eagle Football. Des revenus sans le moindre effort pour l’OL, et qui font pour le coup passer Botafogo pour la bonne poire. Même chose concernant Thiago Almada, dont les droits ont été transférés à Lyon, avec un prêt gratuit puis un transfert à hauteur de 23 millions. Il reste tout de même à expliquer comme la venue de l’Argentin et l’achat de ses droits par l’OL peut aussi être considérée comme une rentrée d’argent pour ce même club lyonnais.

Le mystère suivant concerne le troisième joueur qui serait donc valorisé par déduction à 32,5 ME, et dont l’OL a récupéré les droits. Selon Le Progrès, il pourrait s’agir d’Igor Jesus, l’attaquant brésilien du club de Rio de Janeiro, revenu en 2024 des Emirats Arabes Unis. Il reste à savoir si cela concerne toujours une rentrée d’argent possible pour Lyon via le groupe, ou bien une future arrivée comme celle de Thiago Almada. L’attaquant de 23 ans possède en tout cas une valeur marchande de 15 millions d’euros, mais il n’a pour le moment jamais été annoncé comme un renfort possible de l’OL à l’avenir.