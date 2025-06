Textor dehors, les Bad Gones manifestent à Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, les Bad Gones ont demandé dès mardi soir le départ de John Textor. Mais les supporters sont ensuite passés à l'action en affichant des banderoles « Textor dehors » dans Lyon et près du Groupama Stadium.

Principale association de supporters de l'Olympique Lyonnais, les Bad Gones ont parfois montré qu'ils ne partageaient pas les décisions de John Textor, on pense notamment au limogeage brutal de Pierre Sage pour le remplacer par Paulo Fonseca. Mais, mardi, lorsque la DNCG a confirmé la rétrogradation de l'OL en Ligue 2, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les Bad Gones publier un communiqué réclamant le départ de l'homme d'affaires américain qui a racheté le club à Jean-Michel Aulas. Un premier coup de semonce à destination de John Textor, mais les supporters lyonnais n'en sont pas restés là. Car une banderole « Textor dehors » est désormais affichée dans différents endroits symboliques de la capitale des Gaules, tandis que les Bad Gones lancent un appel sans détours.

Lyon au bord de la révolte contre Textor

Le peuple lyonnais se soulève…



UN SEUL MOT D’ORDRE: #TEXTORDEHORS pic.twitter.com/H9iFvxeo6K — Bad Gones 1987 - Officiel (@BG1987Officiel) June 25, 2025

Au moment où le club rhodanien traverse la plus grave crise de son histoire, les Bad Gones lancent un appel sans nuance : « Le peuple lyonnais se soulève, UN SEUL MOT D’ORDRE : TEXTOR DEHORS ». Un message relayé sur les réseaux sociaux et qui a évidemment pris rapidement de l'importance, la colère étant d'autant plus grande que John Textor n'avait visiblement qu'une seule priorité mardi après être passé devant la DNCG, c'est de filer vers les Etats-Unis retrouver Botafogo qui participe actuellement au Mondial des clubs. Une attitude qui a définitivement écœuré les supporters de l'Olympique Lyonnais, lesquels estiment que l'homme d'affaires américain n'a finalement que faire des problèmes de l'OL et vit surtout sa meilleure vie avec l'équipe brésilienne.

Et, quoi qu'il advienne en appel, le divorce est désormais total entre John Textor et les plus chauds supporters de l'Olympique Lyonnais. Le patron d'Eagle Football Group ne pourra pas se contenter de faire le cow-boy avec son chapeau pour se réconcilier avec les fans de l'OL.