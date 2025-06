John Textor viré, l'OL est en feu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais et ses supporters ont pris un coup sur la tête avec la décision de la DNCG de rétrograder le club rhodanien en Ligue 2. La colère des ultras est concentrée sur un seul homme : John Textor.

C'est un séisme qui a frappé le football français ce mardi soir. L'Olympique Lyonnais est envoyé en Ligue 2 par la DNCG après la réunion organisée plus tôt dans la journée. Pourtant si confiant devant les caméras à la sortie du bureau de la LFP, John Textor n'a pas convaincu le gendarme financier du football français. La situation de l'OL n'est pas bloquée avec un possible recours en appel dans les prochains jours. En attendant, les Bad Gones sont sortis du silence avec un communiqué. Un seul coupable à leurs yeux : John Textor. Ils demandent le départ de l'Américain au plus vite.

Après de nombreuses difficultés avec John Textor, et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui (cf mail en PJ), nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées.



John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de… pic.twitter.com/RbUnXkm6KG — Bad Gones 1987 - Officiel (@BG1987Officiel) June 24, 2025

« Après de nombreuses difficultés avec John Textor, et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui (cf mail en PJ), nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées. John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaitre du paysage lyonnais. Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clefs de l'Olympique Lyonnais a quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été fait. Nous appelons au delà tous les amoureux de l'Olympique Lyonnais à venir à son secours, et que ceux là sachent qu'ils nous trouveront à leur côté pour redresser notre club, notre raison de vivre. Textor Dehors ! Allez l'OL », ont écrit les ultras sur X. Les paroles de Textor n'ont désormais plus de valeur à Lyon.