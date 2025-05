Textor continue de mettre l'OL en miettes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Très fragile financièrement, l'Olympique Lyonnais doit équilibrer ses comptes pour survivre en Ligue 1 et en coupe d'Europe. John Textor l'a bien compris avec des coupes drastiques dans le budget du club. Une équipe prometteuse paye les pots cassés.

L'Olympique Lyonnais a moins d'un mois pour réduire sa dette et donner des gages sérieux pour l'avenir à la DNCG. Il faut équilibrer les comptes au plus vite. Dans le rayon recettes, les Gones vont vendre plusieurs joueurs majeurs dont notamment Rayan Cherki. John Textor mise aussi sur la vente de ses parts à Crystal Palace et une entrée d'Eagle Football Holdings à la bourse de New York pour gagner plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais, la diminution de la dette passe aussi par une diminution des dépenses. Le propriétaire américain de l'OL n'a pas trainé sur ce point avec une importante restructuration en interne.

L'OL se sépare de sa section futsal

Cela s'est concrétisé par de nombreux départs dans les effectifs administratifs. Cependant, le secteur sportif est aussi menacé. Comme le révèle Le Progrès, l'Olympique Lyonnais va se séparer de sa section futsal cet été. Engagée en D2, cette équipe a fini 5e de son groupe dans l'antichambre de l'élite du futsal en France. Néanmoins, elle ne portera plus les couleurs de l'OL la saison prochaine. Elle passera sous le giron du FC Chassieu-Décines qui doit récupérer ses droits sportifs.

OL Futsal : Vers la fin de la section futsal de l'OL. Ce qui était un beau projet, lancé par Joël Fréchet, aura duré six ans.

L'opération doit encore être validée par la FFF le 10 juin prochain. Une bien triste nouvelle pour l'OL futsal créé en 2019 par Jean-Michel Aulas. Cette équipe était pensée comme une vitrine du club dans la sphère urbaine au sein de la métropole rhodanienne. Si les joueurs conserveront quand même leur place en D2, ils auront moins de moyens avec le FC Chassieu-Décines qu'avec l'Olympique Lyonnais. Toutefois, John Textor pense prioritairement à l'avenir de son club de football, toujours menacé d'une rétrogradation en Ligue 2.