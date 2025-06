Textor change le nom d'un de ses clubs, l'OL se méfie

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Alors que l’OL prépare son passage décisif devant la DNCG, que Botafogo accuse des retards de paiements, John Textor décide de changer totalement l’identité du RWD Molenbeek.

On ne s’ennuie jamais avec John Textor. Alors que l’Olympique Lyonnais tremble avant son passage devant la DNCG, le propriétaire américain veut modifier l’un de ses clubs. Après avoir raté la montée en Jupiler Pro League en fin de saison, le RWD Molenbeek va rester dans l’antichambre du football belge. Mais le club va surtout évoluer. Textor veut changer le nom et le logo du club, une décision qui n’est pas accueillie de la meilleure des manières. Une pétition a été lancée et le club se justifie.

Désormais c'est le Daring Brussels

❌ l Le RWDM, c'est TERMINE !



Le club de Molenbeek redevient le Daring Brussels, un changement de logo est prévu pic.twitter.com/NXEm54T9Tt — Ma Pro League (@MaProLeague) June 6, 2025

Il ne faudra désormais plus dire RWD Molenbeek mais Daring Brussels. Un changement justifié par la direction du club comme l’explique Maxime Vossen, COO du RWDM dans DH Sports : « Le RWDM est un acronyme qu'on n'arrive pas à situer à l'international, difficilement prononçable en anglais. Quand on demande à John de quel club il est propriétaire, personne n'arrive à savoir de quoi il parle. On a alors nourri une réflexion en interne pour se dire comment aujourd'hui, on peut faire du RWDM une marque forte à l'international tout en gardant notre côté historique, notre identité et en représentant du mieux qu'on peut Bruxelles », explique-t-il. Une stratégie pour briller à l’international et conserver un nom plus vendeur selon Textor. Avec cela, le club récupère également son matricule 2 historique pour lequel il a dû dépenser 60 000 euros. Ce changement de nom s’accompagne par un changement de logo et par conséquent de maillot pour la saison prochaine. Il ne reste plus qu’au club belge de retrouver la Jupiler Pro League.