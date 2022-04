Tetê, l’OL a déjà son héros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sur son deuxième ballon touché, le Brésilien Tetê a montré pourquoi l’OL l’avait recruté. Il a inscrit le but décisif à la 80e minute de jeu face à Angers, alors qu'il venait d'entrer en jeu. Le joueur, arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk en raison de la guerre en Ukraine, a eu une dérogation spéciale de la FIFA et de l’UEFA pour pouvoir signer en France, au moins jusqu’à la fin de la saison. Rien que pour ce but qui rapporte les trois points à Lyon, les supporters de l’OL sont ravis de ce coup flairé par Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou. Cela ne présage rien de la suite de la saison, mais la communauté lyonnaise sur les réseaux sociaux, qui ne fait jamais dans la demi-mesure, s’est totalement enflammée après ces débuts de Tetê.

Tetê Ballon d'Or — Wiloo (@WilooFootball) April 3, 2022

JMA, il faut allonger les 25M !!! — Mycki_ElScout (@MyckiMFootball) April 3, 2022

Tetê, je suis en sliiiip. Merci de sauver le match. — Masqué (@journalistemas) April 3, 2022

Tetê simple rapide et efficace 🤌🏻 — 𝕃𝔼 𝕄𝔸𝔻𝔼 𝕀ℕ 𝕃𝕐𝕆ℕ (@OL695) April 3, 2022