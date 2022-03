Tête à l’OL, Aulas est fier « d’aider l’Ukraine »

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C’est ce jeudi que l’Olympique Lyonnais a présenté sa recrue inattendue du printemps.

Le Brésilien Tête est en effet venu renforcer l’effectif de Peter Bosz pour cette fin de saison. Ce sera un contrat de trois mois pendant que le conflit a lieu en Ukraine et que le football y est à l’arrêt. Ensuite, il faudra discuter de la possibilité d’un recrutement définitif si les conditions sont là. Mais pour l’heure, Jean-Michel Aulas a bien voulu en dire plus sur ce coup surprise réalisé par l’OL, afin de permettre de relancer son club en cette fin de saison, mais aussi de donner une seconde chance à un joueur qui n’a plus joué depuis plus d'un mois étant donnés les évènements en Ukraine.

Et oui, Tetê est Lyonnais !

Bravo aux couche-tard qui l’avaient découvert cette nuit… 😉 #Barber ✂ pic.twitter.com/FLBlqPNqwJ — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

« C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons avec un nouveau joueur et un nouvel ami du club. Il arrive dans un contexte particulier. Nous souffrons de ce qu'il se passe en Ukraine. On voulait trouver la bonne relation entre le fait de trouver un joueur de bon niveau et aider l'Ukraine. Nous avons pu discuter avec ses conseillers et apprendre à se connaître pour trouver les moyens d'aller vers ce qui est important pour nous et pour lui. On renforce l'équipe à court terme et je l'espère à moyen et long terme. On va vouloir un fonctionnement harmonieux, il doit retrouver la plénitude de sa vie de footballeur de haut niveau. Les discussions ont été longues. Merci à la Fifa, à l'UEFA et à la FFF pour ce dispositif qui permet à Tetê de retrouver un club ambitieux et à nous d'avoir les moyens de se rapprocher de nos objectifs, une qualification européenne en championnat et aller le plus loin possible et vers le Graal en Ligue Europa. J'ai eu une vision il y a peu, cette année va être la bonne année. Il y a Tetê et le besoin de consensus avec les fans derrière l’équipe », a expliqué le président de l’OL, dont le dirigeant Vincent Ponsot a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un transfert ni d’une arrivée définitive, mais d’une facilité autorisée par les instances pour permettre au joueur de continuer à jouer. En tout cas, à l’heure où le championnat va reprendre, cette signature a donné un élan d’espoir aux Lyonnais. Crucial au moment où les supporters se préparent à faire grève pour le match de dimanche face à Angers.