Tessmann, le départ surprise à l’OL

Par Guillaume Conte

L'OL a beau avoir laissé partir Nemanja Matic, il a recruté fort au milieu de terrain. De quoi provoquer un départ de Tanner Tessmann, qui ne sera pas retenu par Lyon en cette fin de mercato.

Le mercato est loin d’être terminé à l’Olympique Lyonnais, et des surprises peuvent encore avoir lieu. La grande crainte est de voir Malick Fofana s’en aller en cas de très belles offres que les finances lyonnaises ne pourraient pas refuser. Mais d’autres départs sont envisagés. Cela vaut pour des joueurs jugés non indispensables par Paulo Fonseca, comme Ainsley Maitland-Niles, courtisé en Turquie notamment, ou Saël Kumbedi, avec qui l’OL peut faire une bonne affaire financière. Si ces départs permettent à l’entraineur portugais de renforcer à des postes qu’il juge plus important, alors le feu vert sera donné.

Quelques touches pour Tessmann

Mais il y a un autre élément qui « ne sera pas forcément retenu » en cas de belle offre selon L’Equipe, c’est Tanner Tessmann. Sa première saison à l’OL a été timorée, avec des difficultés quand il était titulaire pour donner du rythme à son équipe, mais quelques belles apparitions en sortie de banc. Le club rhodanien se montre hésitant sur son international américain, qui a déjà eu quelques touches cet été, sans que cela n’aille très loin. Mais en laissant filtrer que son milieu de terrain n’est pas intouchable, l’OL doit certainement s’attendre à être sollicité dans les prochains jours. Il faudra néanmoins une belle offre pour laisser l’international américain s’en aller.

De la passe à 10, des pompes, et des frappes devant le but ce mercredi ⚽️🏋️‍♀️🎯 pic.twitter.com/9StjCIxbuB — Olympique Lyonnais (@OL) August 20, 2025

Le joueur de 23 ans a été recruté en provenance de Venise l’été dernier pour 6 millions d’euros, et sa valeur n’a pas beaucoup évolué. Sa cote en Italie reste importante, et l’Atalanta Bergame était venue aux renseignements au mois de juillet, quand l’OL était en grande difficulté face à la DNCG. Besiktas s’était intéressé au joueur au mois de janvier dernier, sans que cela n’aille plus loin. Quelques petites touches donc, qui démontrent aussi que ce dossier pourrait bien être relancé dans les prochains jours même si le joueur s’est dit heureux d’être à Lyon, où son temps de jeu devrait augmenter cette saison avec le départ de Nemanja Matic notamment, même si l’OL a recruté dans l’entrejeu cet été.