Strasbourg contrarie l'OL dans le money-time du mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL s’active pour trouver un milieu offensif d’ici la fin du mercato afin de pouvoir ensuite valider le transfert de Rayan Cherki au Borussia Dortmund. La piste Fabio Carvalho se confirme, mais elle ne sera pas simple à finaliser.

La fin du mercato promet d’être agitée à l’Olympique Lyonnais, qui a reçu une offre du Borussia Dortmund pour Rayan Cherki. Le milieu offensif de 21 ans est d’accord pour rejoindre la Bundesliga, et son départ d’ici lundi ne fait plus aucun doute… à une condition. John Textor veut d’abord trouver un remplaçant à Cherki avant de le laisser filer et deux pistes sont évoquées ces dernières heures : Jefferson Savarino (Botafogo) et Fabio Carvalho (Brentford). L’intérêt de l’OL pour le milieu offensif portugais de 22 ans évoluant en Premier League est d’ailleurs confirmé par le site Olympique et Lyonnais, qui précise que pour l’instant, le club rhodanien s’est contenté de prendre des renseignements sur la situation du milieu offensif de Brentford, rarement titulaire cette saison.

L'OL fonce en Angleterre pour ce crack portugais https://t.co/lbCH1bhwZy — Foot01.com (@Foot01_com) February 2, 2025

Aucune offre n’a pour l’instant été transmise par l’OL au club anglais. Dans ce dossier, John Textor souhaite obtenir un prêt gratuit, seul moyen pour le club rhodanien de se renforcer lors de ce mercato d’hiver. Mais la concurrence sera rude puisque le média nous apprend que Strasbourg est aussi sur les rangs. Au contraire de l’OL, le club alsacien a en revanche tout le luxe de proposer un transfert s’il le souhaite. Autant dire qu’il sera difficile pour John Textor et Laurent Prud’homme de lutter dans le cas où le Racing ferait de Fabio Carvalho une priorité de cette fin de mercato. Reste maintenant à voir comment va évoluer ce dossier dans les heures à venir alors que dans le même temps, Rayan Cherki est en salle d’attente avant un potentiel transfert du côté du Borussia Dortmund pour 22,5 millions d’euros.