L'OL fonce en Angleterre pour ce crack portugais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le départ de Rayan Cherki au Borussia Dortmund ne fait plus beaucoup de doute. Mais l’OL souhaite finaliser la venue de son remplaçant avant d’accepter le départ de son meneur de jeu en Allemagne.

Pour la presse allemande, tout est d’ores et déjà bouclé en ce qui concerne le départ de Rayan Cherki au Borussia Dortmund. Journaliste pour Sky Sports, Florian Plettenberg a tué le suspense samedi soir en affirmant qu’un accord allait être trouvé dans les heures à venir entre Cherki, le BVB et l’OL. Mais avant de laisser filer son international espoirs français, John Textor souhaite boucler la venue de son successeur. La presse allemande a cité le nom de Jefferson Savarino de Botafogo, une information aussitôt démontée par le propriétaire de l’Olympique Lyonnais sur Instagram.

Brentford have rejected an offer from Lyon to take Fabio Carvalho on loan. A number of European clubs are monitoring Carvalho’s situation at Brentford before Monday’s transfer deadline. #BrentfordFC #Lyon #OlympiqueLyonnais pic.twitter.com/zwSRA5ZiFe — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) February 1, 2025

Du côté de la presse anglaise, on a également des informations sur la quête d’un meneur de jeu à l’OL et un autre nom est évoqué. Sur son compte X, le journaliste Pete O’Rourke affirme que le club rhodanien tente actuellement de se faire prêter Fabio Carvalho, grand espoir portugais acheté 23 millions d’euros par Brentford en provenance de Liverpool l’été dernier. Rarement titulaire depuis le début de la saison, le meneur de jeu de 22 ans a pour l’instant inscrit un but et délivré une passe décisive en 2024-2025. Un maigre bilan qui n’effraie pas l’OL, convaincu par le potentiel du joueur.

OL : Jefferson Savarino arrive à Lyon pour remplacer Cherki ! https://t.co/NCSskXZ16v — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2025

Une offre de prêt de six mois a donc été envoyée par la direction lyonnaise, qui ne peut de tout de façon pas faire autrement en raison de l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG. Mais cette proposition de l’Olympique Lyonnais a été refusée par Brentford, qui ne voit pas d’intérêt à prêter son joueur et qui n’ouvrira la porte qu’en cas d’offre pour un transfert sec. Notre confrère britannique précise que plusieurs clubs européens « suivent de près la situation de Carvalho » et pourraient dégainer d’ici la fin du mercato ce lundi. Avec ses contraintes imposées par le gendarme financier du football français, l’OL a-t-il encore une chance de rafler la mise ? Si non, John Textor pourrait se rabattre sur Jefferson Savarino. Mais son idée première n’était sans doute pas d’affaiblir Botafogo pour remplacer Rayan Cherki à Lyon.