Sous pression, l’OL attend la réponse de Cherki

Par Eric Bethsy

Gravement blessé au pied en février dernier, Rayan Cherki garde la confiance de ses dirigeants. L’Olympique Lyonnais compte le placer au centre du nouveau projet. Mais pour le moment, le milieu offensif sous contrat jusqu’en 2023 n’a pas encore répondu à l’offre de prolongation reçue.

Pour plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais, cet été marque peut-être un tournant important dans leurs carrières respectives. Ces acteurs arrivent en effet à un an du terme de leur contrat, soit le moment généralement choisi pour prolonger, ou pour se lancer dans une nouvelle aventure. On peut notamment citer le cas d’Houssem Aouar qui ne sera pas retenu. Autrement dit, le club rhodanien souhaite transférer son milieu polyvalent. Idem pour l'attaquant Moussa Dembélé dont la cote en Angleterre pourrait permettre de récolter un montant conséquent.

Cherki dans les plans de l'OL

En revanche, il n’était pas question pour l’Olympique Lyonnais de laisser filer Maxence Caqueret, qui a donc été prolongé avec de gros efforts de la part de la direction. Vient désormais le dossier Rayan Cherki que le club souhaite également conserver. La carrière du milieu offensif a tendance à stagner. Et cette saison, celui qui n’a pas réussi à gagner les faveurs de l’entraîneur Peter Bosz a été freiné par une fracture non déplacée du cinquième métatarse en février dernier. Il n’empêche que la direction le considère toujours comme un élément important pour l’avenir du club et pour le nouveau projet basé sur l’ADN lyonnais.

C’est pourquoi les discussions, mises en attente après sa blessure, ont repris avec une offre de prolongation à la clé. Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé. Car selon le site d’Olympique-et-lyonnais, Rayan Cherki n’a pas encore donné sa réponse. Difficile de dire si le milieu de 18 ans souhaite revoir les conditions proposées, ou s’il doute de son avenir à Lyon sachant que son temps de jeu reste assez faible. Dans sa situation, le Gone pourrait attendre le mercato du club pour connaître ses chances la saison prochaine.