Son OL fait aussi bien que l’OM, Fonseca est fier

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Mal embarqué dans la course à la qualification en Ligue des Champions, Paulo Fonseca s’est défendu en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a relayé une statistique selon laquelle les Gones avancent à un rythme digne d’un deuxième de Ligue 1.

Tout n’est peut-être pas perdu pour l’Olympique Lyonnais. Après la surprenante défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (1-2) dimanche dernier, le club rhodanien se retrouve en position défavorable dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Mais la bonne nouvelle pour l’actuel septième de Ligue 1, c’est que les écartes restent serrés entre les nombreux prétendants à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

🗨 « Je pense que tous les joueurs ont conscience des enjeux et de la réalité du moment. »



🎙 Avant #ASMOL, notre coach Paulo Fonseca évoque l'état d'esprit du groupe avant les deux dernières journées 🦁



🗞 Son point-presse en replay sur YouTube 👉 https://t.co/PGDpaP9xT4 — Olympique Lyonnais (@OL) May 8, 2025

« Il y a six ou sept équipes qui peuvent se qualifier en Ligue des Champions, ce n'est pas normal, a constaté Paulo Fonseca en conférence de presse ce jeudi. Je pense que ce sont des situations particulières. C'est une surprise que le PSG perde contre Nice et Strasbourg, et ce n'est pas une critique contre le PSG. A la place de l'entraîneur du PSG, j'aurais fait la même chose. Mais cette saison est particulière. » Les résultats des concurrents donnent tout de même des regrets à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. D’autant que les Gones avancent sur un très bon rythme depuis ses débuts en février.

L'OL de Fonseca au niveau

« Nous avons pris 1,8 point par match en moyenne (24 points sur 39 possibles, ndlr), a souligné le Portugais. Si nous avions la même moyenne depuis le début de la saison, nous serions deuxièmes en ce moment. Cette saison est très particulière. » En effet, ce ratio aurait permis à l’Olympique Lyonnais de compter 59 points après 32 journées, soit le total exact de l’Olympique de Marseille, actuel dauphin du Paris Saint-Germain. Il est néanmoins difficile de dire si Lyon aurait tenu ce rythme tout au long de l’exercice.