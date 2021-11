Son calvaire à l'OL, Genesio rétablit la vérité

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur et entraîneur de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio affrontera le club rhodanien dimanche soir en Ligue 1. L’occasion pour le technicien de revenir sur les difficultés rencontrées chez les Gones.

Avant le début de la saison, Bruno Genesio avait peut-être coché ce dimanche 7 novembre dans le calendrier. L’entraîneur du Stade Rennais va en effet affronter l’Olympique Lyonnais pour la première fois de sa carrière en tant que coach. « Un match particulier ? Oui et non, a d’abord répondu le technicien. C’est un match particulier parce qu’il y a plein de gens que je vais revoir et ça me fera plaisir de les revoir. Après, c’est un match de championnat face à une équipe à égalité avec nous. Et c’est en ce sens que le match est particulier. »

Une fois la langue de bois mise de côté, Bruno Genesio a fini par admettre que cette rencontre n’était pas comme les autres. « Je n’oublie pas ce que ce club, le président Aulas et tous les gens avec qui j’ai travaillé m’ont permis de devenir et de faire dans ma carrière de joueur et d’entraîneur. Forcément, c’est un petit peu spécial, a-t-il reconnu. Mais je mettrai de côté cet aspect-là pour me concentrer uniquement sur le jeu et ce qu’on doit faire pour les battre. » Le tout sans la moindre hostilité puisque le coach breton a tourné la page après le traitement infligé par les supporters lyonnais en 2019.

« On parle souvent des mauvais moments mais… »

« J’ai digéré, je suis parti en Chine pendant un an et demi donc j’ai eu le temps de le digérer, a confié Bruno Genesio. Je suis dans le projet rennais, c’est le plus important. Je n’oublie pas toutes mes années lyonnaises, je ne les oublierai jamais. J’ai vécu de très bons moments, on parle souvent des mauvais moments, mais j’ai vécu plus de très bons moments que de mauvais moments. Sportivement et humainement. Je suis pleinement concerné par le Stade Rennais maintenant, je me sens très bien dans ce club, ce projet, cette ville. Et ce qui m’importe c’est de continuer à avancer avec cette équipe. » Quitte à freiner la remontée de son club de coeur en championnat.