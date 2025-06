Six terribles nouvelles pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato qui se présente pour l'OL ne présage rien de bon, avec le danger de voir tous les joueurs importants partir, et pas seulement pour des gros montants.

Le mercato ouvre ses portes plus tôt que prévu cette saison en raison de la Coupe du monde des clubs, mais c’est une bénédiction pour l’Olympique Lyonnais qui a besoin de faire rentrer de l’argent avant le passage devant la DNCG à la fin du mois. La vente de Rayan Cherki est en bonne voie, même si l’accord sur le montant du transfert est encore loin, chacun ayant ses arguments. Si ce départ semble acquis auprès des supporters, qui estiment que leur numéro 10 a raison de viser encore plus haut pour la suite de sa carrière, et que sa prolongation de l’été dernier lui permet de partir honorablement, la suite du programme à de quoi inquiéter.

L'OL en danger devant et derrière

Vitesse, dribbles, finition, Malick Fofana nous a régalé cette saison ⚡️😍 pic.twitter.com/rifSvtwjyX — Olympique Lyonnais (@OL) May 31, 2025

Car ce jeudi, Le Progrès effectue des annonces préoccupantes pour cet été, qui pourrait voir de nombreux joueurs importants quitter l’OL. Il y a tout d’abord deux éléments à forte valeur marchande, et pour qui Lyon aura beaucoup de mal à refuser des offres. Il s’agit de Malick Fofana et Thiago Almada, même s’il n’est pas certain qu’un nouveau tour de passe-passe soit tenté par John Textor pour le meneur de jeu argentin, afin de permettre à l’OL de récupérer le montant de son futur transfert. Mais cela reste en tout cas des départs qui vont affaiblir l’équipe de Paulo Fonseca. Element solide de cette saison, Lucas Perri est aussi courtisé par l’AS Roma, et en cas d’offre à hauteur de 30 ME, Lyon dira adieu à son gardien brésilien malgré cette demande élevée.

Enfin, trois joueurs qui ont peut-être moins de valeur mais ont été tout de même importants sur la saison, envisagent de partir pour trouver un nouveau club. Il s’agit de l’arrière droit Sael Kumbedi, du polyvalent homme de couloir Ainsley Maitland-Niles et de l’homme à tout faire en défense Clinton Mata. Cette vague de départs, qui n’est bien évidemment pas encore avérée, a de quoi provoquer quelques suées chez les supporters de l’OL, qui se demandent à quoi va ressembler leur équipe si cette tendance venait à se confirmer dans les prochaines semaines.