Reims laisse sa place en Ligue 1 à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL relégué en Ligue 2 après son appel, le Stade de Reims n'y croit pas une seconde et le fait savoir. Un club tel que Lyon va bien mettre les choses au clair pour éviter une relégation administrative.

L’OL n’a pas encore officiellement fait appel de sa sanction de relégation en Ligue 2 prononcée la semaine dernière par la DNCG. Le club rhodanien attend la notification officielle pour la contester et savoir quand elle pourra présenter sa réponse. En attendant, la réorganisation s’opère et des changements financiers de taille ont lieu. John Textor, qui semblait clairement poser problème aux yeux de la DNCG, a passé la main brutalement et sans sourciller, et Michele Kang va tenter de recoller les morceaux avec le soutien des financiers d’Ares Management, qui ne veulent pas laisser leur investissement se casser la figure. Toutes ces manoeuvres permettent de redonner un peu d’optimisme aux supporters lyonnais, qui ont forcément beaucoup de mal à imaginer leur équipe se rendre en Ligue 2 dans quelques semaines.

Reims se prépare à jouer en Ligue 2

Officiel : Gros mouvement chez Eagle, l'OL récupère 40 ME https://t.co/ScO60iLYIh — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

C’est aussi le cas à Reims, qui est le club repêché si jamais l’OL devait descendre administrativement en Ligue 2. Le club champenois a déjà pris le chemin des terrains pour la reprise, et Jean-Pierre Caillot a confié dans un entretien à l'AFP qu’il tablait sur une remontée en Ligue 1 sur le plan sportif, et pas administratif. « Je suis persuadé que Lyon va s’en sortir. Pour moi, cela ne change rien, on se prépare pour être prêt le 8 août », date de la reprise du championnat de Ligue 2, affirme le président du Stade de Reims. Un signe en tout cas que le club champenois ne veut pas se faire d’illusions avec une éventuelle relégation de l’OL. Le club rhodanien devrait en effet mettre les moyens pour enfin avoir le feu vert de la DNCG. Dans le cas contraire, Reims serait, outre le fait d’en être le premier bénéficiaire, aussi le premier surpris.