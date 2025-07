Reims a le joueur idéal pour cet OL low-cost

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL va devoir se renforcer avec peu de moyens cet été. Il y a tout de même de beaux coups à faire en Ligue 1. Le club rhodanien espère par exemple conclure la signature de Pierre Lees-Melou en provenance de Brest.

Maintenu en Ligue 1 après la décision de la commission d’appel de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a également le droit de recruter. Un soulagement pour Paulo Fonseca, même s’il sait que son club n’aura pas de gros moyens financiers pour attirer des nouveaux joueurs cet été. Plus que de signer de gros chèques, il faudra être malin à l’OL durant ces mois de juillet et août. Lyon pourrait notamment se positionner sur des joueurs abordables du championnat de France. Dans cette optique, Pierre Lees-Melou est l’une des cibles prioritaires des Gones afin de compenser le départ de Jordan Veretout au Qatar.

Un dossier qui ne fait pas rêver le compte X @UnGoneExpa, qui totalise 6.000 followers sur les réseaux sociaux et qui est notamment connu pour ses analyses pointues sur YouTube. « Précision sur Lees-Melou : on peut apprécier le joueur (c'est mon cas) mais penser que le profil n'est pas celui qui manque le plus à l’OL. L'an passé, l'OL manquait d'équilibre (moins sous Fonseca) et avait tendance à défendre en reculant (j'étais très déçu par la qualité du pressing qui était une promesse) » estime le spécialiste du club rhodanien, qui aurait privilégié des joueurs plus jeunes et défensifs à l’instar de Valentin Atangana (Reims) ou Kevin Danois (Auxerre).

Lees-Melou, une piste qui ne fait pas l'unanimité

« Dans mon esprit, j'imaginais l'OL se tourner prioritairement vers un profil comme Atangana ou Danois (en Ligue 1) qui sont reconnus pour leur agressivité défensive et leur volume » a analysé le spécialiste du club rhodanien. Chez les supporters lyonnais, le cas Pierre Lees-Melou divise. Car si la qualité du joueur de Brest n’est pas vraiment à remettre en question, certains s’interrogent sur les ambitions de l’OL. Reste que pour Paulo Fonseca, compter dans ses rangs celui qui a brillé ces dernières années avec Brest serait plutôt une bonne nouvelle. Surtout pour compenser le départ d’un Jordan Veretout très décevant durant son aventure sur les bords du Rhône.