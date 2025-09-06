Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête de renforts offensifs libres, l'Olympique Lyonnais a annoncé vendredi la signature de Rachid Ghezzal pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire. Un choix qui suscite des interrogations chez les supporters de l'OL.

La période des transferts s'étant achevée lundi dernier à 20 heures sans que Lyon puisse recruter d'autres joueurs au profil offensif, les dirigeants rhodaniens ont été obligés de se tourner vers des attaquants qui n'étaient plus sous contrat. Et c'est dans ce contexte que huit ans après avoir quitté son club formateur, Rachid Ghezzal est revenu à l'Olympique Lyonnais, lui l'enfant de Décines. Mais si sentimentalement, ce retour de l'international algérien a forcément fait le bonheur des supporters, la question de l'intérêt de recruter l'ailier de 33 ans a rapidement été posée. Et c'est Jérémy Lopez, acteur et célèbre fan de l'OL, qui a brutalement posé la question qui fâche, le sociétaire de la Comédie Française prenant le risque de provoquer un bad buzz.

Ghezzal pour encadrer les jeunes de l'OL, ça ne suffit pas

Sérieusement , à part qu’il soit lyonnais , quel est la bonne nouvelle ? Si il n’y a pas de plus value sportive , c’est quoi le but ? Juste l’encadrement des jeunes ? Le staff ne peut pas le faire ça ? — Jeremy Lopez (@__JeremyLopez__) September 5, 2025

Via son compte X, anciennement Twitter, Jérémy Lopez a mis les pieds dans le plat concernant la signature de Rachid Ghezzal. « Sérieusement, à part qu’il soit lyonnais, quel est la bonne nouvelle ? S'il n’y a pas de plus-value sportive, c’est quoi le but ? Juste l’encadrement des jeunes ? Le staff ne peut pas le faire ça ? », s'est interrogé le célèbre supporter de l'Olympique Lyonnais. Si certaines réponses ont été courtoises en expliquant que dans cette opération le club de Michele Kang n'avait finalement rien à perdre, d'autres ont été plus véhémentes à destination de l'acteur qui a toujours eu son franc-parler. Mais c'est une évidence, la signature de Rachid Ghezzal ne laisse personne indifférent du côté de Lyon, sans même savoir ce que sportivement cela apportera à l'équipe de Paulo Fonseca.