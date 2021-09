Rayan Cherki, Madrid après Lyon, c'est écrit

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remplaçant avec l’OL en ce début de saison, Rayan Cherki est toujours un joueur très suivi par les plus grands clubs européens.

En dépit de son manque de temps de jeu sous les ordres de Peter Bosz, Rayan Cherki a toujours la cote sur le marché des transferts. Et pour cause, le site Fichajes.net nous apprend en ce début de semaine que le Real Madrid est toujours très attentif à la situation du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais. Sous l’impulsion de Zinedine Zidane, le club merengue avait scruté les performances de Rayan Cherki il y déjà plusieurs mois de cela. Malgré le départ du technicien français, la cellule de recrutement du Real Madrid travaille toujours sur la piste de Rayan Cherki, et envisage de se positionner dans les prochains mois afin de recruter le diamant brut de l’OL.

Cherki au micro

« Bcp de blabla dans les médias sur un départ mais je peux vous dire quand ont est lyonnais, on meurt lyonnais » @MaxOL69 #TeamOL pic.twitter.com/Vr3n0xvwaN — Valentin 🇦🇱 (@JalletJR) September 12, 2021

Le média affirme que le Real Madrid pourrait tenter un coup à la Camavinga avec Rayan Cherki, même si l’ancien milieu défensif du Stade Rennais avait plus de références au haut niveau avec des titularisations en Ligue des Champions et des matchs en Equipe de France dans les jambes. De son côté, Rayan Cherki a encore clamé son amour pour son club formateur de l’Olympique Lyonnais après la victoire des Gones sur Strasbourg au Groupama Stadium (3-1). Remplaçant pour cette rencontre, le gaucher de 18 ans s’est adressé aux spectateurs présents au stade dimanche soir. « Beaucoup de bla bla dans les médias sur un départ mais je peux vous dire que quand on est Lyonnais, on meurt Lyonnais » a notamment fait savoir Rayan Cherki au micro en bas des tribunes du Groupama Stadium dimanche soir après le succès lyonnais face aux Alsaciens. Un discours qui plaît forcément aux supporters rhodaniens, qui attendent maintenant l’explosion en Ligue 1 du phénomène Rayan Cherki…