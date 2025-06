Rayan Cherki jure de venger l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A peine arrivé à Manchester City, Rayan Cherki a mis le cap vers les Etats-Unis où l'équipe de Pep Guardiola jouera le Mondial des Clubs. Si l'ancien joueur de l'OL est impatient de débuter, il a déjà noté un rendez-vous dans son agenda personnel.

Cela ne fait aucun doute, les supporters lyonnais seront probablement nombreux devant la télévision mercredi à partir de 18h afin d'assister au premier match de Rayan Cherki sous le maillot de Manchester City, ce sera contre le club marocain de Wydad. Du côté de l'international tricolore, l'impatience est évidemment très grande, mais Cherki n'a pas oublié d'où il venait, et il a bien l'intention de le montrer lors d'un des matchs les plus attendus de la saison de Premier League, à savoir le derby contre Manchester United. Car le milieu offensif lyonnais n'a pas oublié que le cauchemar vécu par l'OL à Old Trafford a été le début des gros ennuis de l'Olympique Lyonnais en fin de saison. Se confiant dans la presse anglaise, Rayan Cherki donne déjà rendez-vous aux Red Devils.

Cherki sans pitié pour Manchester United

En tant que natif de Lyon, Rayan Cherki sait l'importance du derby, et même si la rivalité City-United n'atteint pas celle entre l'OL et l'AS Saint-Etienne, il veut en profiter pour venger son club formateur. « Je n'ai pas aimé la victoire de Manchester United contre Lyon, car je suis Lyonnais. Maintenant, je veux juste les tuer avec Manchester City », a confié le joueur de 21 ans, visiblement très revanchard. Un discours qui fait le bonheur des supporters de Manchester City, mais qui va valoir à Rayan Cherki un accueil probablement musclé lorsqu'il ira à Old Trafford avec sa nouvelle équipe. De quoi le motiver encore plus le nouveau milieu de terrain des Cityzens.