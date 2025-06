Rayan Cherki explique son départ de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki n'est plus un joueur de l'OL. Il n'a pas caché sa vive émotion suite à ce départ, mais est persuadé d'avoir fait le bon choix en signant à Manchester City.

Il avait fait ses adieux au public lyonnais en mai 2024, mais c’est finalement en juin 2025 que Rayan Cherki a réellement quitté son club formateur. Malgré un été précédent très compliqué où John Textor l’a même mis dans le loft pour le forcer à prolonger son contrat, le meneur de jeu a répondu sur le terrain avec une saison pleine, et désormais un transfert copieux à Manchester City pour 40 millions d’euros environ. Directement parti pour les Etats-Unis afin de se préparer au Mondial des clubs, le désormais ancien joueur de l’OL a tout de même glissé quelques mots sur son départ de Lyon, une ville et un club qu’il chérit au plus haut point. Et pour lui, quitter le Rhône ne pouvait être fait que pour un projet majeur.

City compte sur Rayan Cherki

Toi aussi, tu resteras à jamais dans nos cœurs, @rayan_cherki ❤️💙



Lyonnais pour toujours 🌠 pic.twitter.com/mJlzYW1SxT — Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2025

« Je suis vraiment impatient de montrer aux fans de City ce que je vaux. Tout le monde sait à quel point cette équipe est bonne. J’ai envie d’aider l’équipe à être aussi victorieuse que par le passé, c’est de ma responsabilité. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai quitté Lyon. Je n’aurais pu quitter l’OL que pour un projet auquel je crois fortement. Je crois vraiment en City, et City croit en moi, ils sont persuadés que je peux développer mon jeu, m’améliorer, et aider l’équipe », a fait savoir un Rayan Cherki motivé à l’idée de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, lui qui a signé chez les Sky Blues avec l’étiquette d’un joueur désormais international français. Un statut à confirmer dans une coupe du monde des clubs où il sera l’une des principales attractions.