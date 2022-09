Rachat de l'OL, John Textor ramène une première recrue

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que sa prise de pouvoir à l'OL prend plus de temps que prévu, John Textor était au Groupama Stadium dimanche pour OL-PSG. L'Américain n'était pas seul et avait fait le déplacement avec Mark Affolter, un puissant financier.

Quand John Textor a été présenté à la presse en juin dernier, c'était le début d'une nouvelle ère pour l'OL. L'Américain était vu comme celui qui allait redonner un nouveau souffle au projet lyonnais et certains le voyaient même pousser très vite dehors Jean-Michel Aulas. Pourtant, trois mois plus tard, la puissance financière du spécialiste des effets spéciaux n'a pas été visible. Le mercato lyonnais était modeste et dans la lignée des années précédentes. Pire, les doutes sont apparus par rapport à la personne même de John Textor ainsi qu'à sa fortune. Une impression renforcée par le fait que l'Américain n'est pas encore officiellement le propriétaire de l'OL.

Mark Affolter vient assurer le rachat de l'OL

Le financement du rachat de l'OL par John Textor a été mis en doute par les banques. Son associé, Bill Foley n'a pas convaincu non plus les établissements financiers comme le révélait Romain Molina il y a quelques jours. Le plan de financement de Textor incluant Foley a été refusé par les banques, mettant à mal sa prise de pouvoir à l'OL. Néanmoins, il semble qu'il ait plus d'un tour dans son sac et surtout plus d'un partenaire pour réussir son montage financier.

info @lequipe

Mark Affolter est le nouveau partenaire de John Textor dans le rachat de l’OL. Il remplace Bill Foley dans le tour de table. Il était au stade dimanche pour OL-PSG. https://t.co/g4vXnPc2Hg — hugo (@hugoguillemet) September 20, 2022

L'Equipe révèle ce mardi soir que Mark Affolter va prendre la place de Bill Foley dans le tour de table. Ce puissant financier est associé au groupe de crédits Ares Management. Affolter va assurer une partie du financement du rachat du club lyonnais. Une information signée Hugo Guillemet mais qui n'a pas été confirmée depuis par le clan Textor. Néanmoins, il est sûr que Mark Affolter était présent au Groupama Stadium dimanche soir, aux côtés de Textor, pour le choc OL-PSG. Une bonne nouvelle pour les supporters de l'OL même si elle met en lumière l'incroyable complexité du dossier et laisse une part d'ombre sur l'avenir à moyen terme du club.