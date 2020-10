PSG : Dembélé à Paris, l'offre de dernier minute refusée

Dans : OL.

Cet été, le Paris Saint-Germain a véritablement galéré afin de combler les départs d’Edinson Cavani et d’Eric-Maxim Choupo-Moting.

Thomas Tuchel a été contraint d’attendre les 48 dernières heures du mercato avant de voir débarquer un attaquant au Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo a bouclé la signature de Moise Kean, prêté avec une option d’achat avoisinant 20 ME en provenance d’Everton. L’ancien attaquant de la Juventus Turin est prometteur, mais il s’agit d’un jeune élément à relancer, après une saison très délicate en Premier League. Et vraisemblablement, ce n’est pas ce profil dont rêvait Thomas Tuchel et Leonardo au mercato. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu… sur un joueur de Ligue 1.

Le média croit savoir que le PSG avait pour priorité d’attirer Moussa Dembélé, formé au Paris Saint-Germain et qui fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais depuis deux ans. Courtisé par des cadors anglais dont Tottenham, qui a dégainé une offre de prêt le dernier jour du mercato, l’ancien buteur du Celtic Glasgow a finalement été retenu par Jean-Michel Aulas. Le président des Gones n’était pourtant pas fermé à un départ de son meilleur buteur de la saison dernière. Mais selon le média spécialisé, la direction lyonnaise souhaitait un transfert sec pour Moussa Dembélé. Or, à l’instar de Tottenham, le Paris Saint-Germain n’était pas en mesure de proposer mieux qu’un prêt avec option d’achat. Une proposition tout de même alléchante, dans la mesure où le PSG était sans doute capable d’inclure une option d’achat obligatoire. Mais Jean-Michel Aulas n’a rien voulu savoir et a tout simplement recalé Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Devant ce refus catégorique, le Paris SG s’est tourné vers Moise Kean. Mais cet échec laissera sans doute des regrets à Paris, où l’occasion était belle de faire revenir un Titi.