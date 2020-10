OL : Panic-buy au mercato, Aulas a évité le pire !

Dans : OL.

Aux yeux de nombreux observateurs, le mercato estival de l’Olympique Lyonnais n’est pas totalement convaincant.

Et pour cause, la formation de Rudi Garcia s’est globalement affaiblie avec les départs de Martin Terrier, Amine Gouiri, Bertrand Traoré ou encore Jeff Reine-Adelaïde. Certes, le directeur sportif lyonnais Juninho a bouclé le joli coup Lucas Paqueta. Mais de réels doutent existent sur le bilan de ce mercato estival. Quoi qu’il en soit, l’OL semble avoir un effectif suffisant pour viser le podium de la Ligue 1 cette saison. D’autant que Jean-Michel Aulas est parvenu à conserver Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé, ce qui était loin d’être gagné dans les ultimes heures du mercato.

Et pour cause, l’international tricolore était proche d’Arsenal tandis que le transfert du Néerlandais au FC Barcelone a capoté le dernier jour du mercato. De son côté, et bien que son actualité ait été moins médiatisée dans la dernière ligne droite du mercato, Moussa Dembélé a également eu de sérieuses touches à travers l’Europe. Dans son édition du jour, Le Progrès confirme notamment les informations parues en Angleterre la semaine dernière, en indiquant que Tottenham a transmis une très belle offre de prêt avec option d’achat à l’OL pour l’ancien attaquant du Celtic Glasgow... le dernier jour du mercato estival. Conscient qu’il serait difficile, pour ne pas dire impossible de remplacer Moussa Dembélé en quelques heures, Jean-Michel Aulas a pris la décision de décliner cette proposition. Reste maintenant à savoir si les Spurs tenteront de nouveau leur chance l’été prochain, ou si José Mourinho a définitivement tourné la page. De son côté, Jean-Michel Aulas a certainement évité un énorme panic-buy à l’OL, qui aurait été dans l’obligation de recruter un avant-centre dans l’urgence en fin de mercato…