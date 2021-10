Pierre Ménès dénonce la boulette de Peter Bosz avec l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais continue son parcours très convaincant en Europa League, avec une troisième victoire en trois matchs face au rival le plus dangereux de la poule au classement.

Il faut encore gagner deux matchs pour s’assurer de la première place qui vaut son pesant d’or cette saison, puisqu’elle évite un 16e de finale. A Prague, les Lyonnais ont pourtant tout connu. Apathiques en début de match, ils se sont fait logiquement sanctionner en étant menés de deux buts, avant de revenir au score pour s’imposer 4-3. Mais la fin de match fut chaotique, étant donné que l’OL a terminé à 10 après l’expulsion de Malo Gusto. Dans un match musclé, le jeune défenseur n’a pas su garder ses nerfs, et a fait une deuxième faute grossière après avoir déjà reçu un carton jaune. L’arrière droit était déjà passé tout proche du rouge quelques minutes plus tôt, et aurait tout simplement du être remplacé par Léo Dubois, peste Pierre Ménès, qui s’étonne que Peter Bosz n’ait pas réagi plus vite.

« Boostés par l’entrée en jeu de Paqueta, les Lyonnais ont ensuite multiplié les occasions dans un match qui s’est tendu et comme un symbole, c’est le Brésilien qui est venu donner l’avantage à l’OL en reprenant du gauche un centre de Toko-Ekambi. Seulement, Bosz a sans doute fait une erreur en laissant Gusto sur le terrain alors qu’il avait déjà un jaune et était à la limite. Le jeune défenseur lyonnais a fini par prendre le second jaune qui lui pendait au nez et laissé ses partenaires à dix », a livré Pierre Ménès sur son site. A l’heure où les cinq changements sont toujours de rigueur, l’entraîneur néerlandais aurait en effet pu se permettre de laisser souffler un Malo Gusto qui était sur le fil du rasoir, même si cette mauvaise décision de Peter Bosz n’a finalement pas porté à conséquence. Bien au contraire, puisque les Lyonnais ont même inscrit un but en infériorité numérique.