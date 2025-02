Perri « ‍catastrophique ‍», l'attaque qui étonne l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire depuis le début de la saison dans les buts de l’OL, Lucas Perri fait quasiment l’unanimité chez les supporters lyonnais. Un avis pas totalement partagé par un spécialiste du poste.

Recruté en janvier 2024, Lucas Perri a été dans l’ombre d’Anthony Lopes pendant six mois avant de lui prendre définitivement la place en début de saison. A présent indiscutable dans les buts lyonnais, le gardien brésilien a rapidement conquis les supporters grâce à ses arrêts réflexes, la qualité de son jeu au pied ou encore son envergure dans les airs. La mentalité du joueur plait également, ce qui en fait aujourd’hui l’un des joueurs préférés du public lyonnais. Pourtant, Lucas Perri a encore un paquet de défauts à gommer selon Nicolas Puydebois. Spécialiste du poste, l’ancien gardien de l’OL a évoqué l’ancien joueur de Botafogo lors d’une émission pour le site Olympique et Lyonnais.

Lucas Perri a un accord secret pour quitter l'OL ! https://t.co/zABUQDSeOU — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2025

Et le consultant en est absolument persuadé, Lucas Perri peut devenir beaucoup plus fort s’il parvient à corriger ses points faibles. S’il n’y arrive pas en revanche, un nouveau chantier pourrait s’ouvrir dans la capitale des Gaules. « Il a de grandes qualités. Il est très souvent décisif. Si l’on devait faire un bilan aujourd’hui, je dirais qu’il serait bien plus positif que négatif. On a un très bon gardien. Il a un côté gauche qui est très perfectible. Il pourrait mieux maitriser ses sorties aériennes surtout avec sa grande taille. Et son jeu aux pieds est très irrégulier. Il y a des matchs sur lesquels il va être très bon et d’autres où il sera catastrophique. Mais, je pense qu’en enchaînant les rencontres, il prendra confiance et aura plus de maîtrise sur cet aspect » a analysé Nicolas Puydebois en restant objectif et conscient du potentiel mais aussi des limites actuelles de Lucas Perri.

L’OL aura en tout cas fort à faire pour conserver son gardien lors du prochain mercato puisque ce dernier est d’ores et déjà ciblé par plusieurs clubs en Europe, dont Galatasaray qui en fait sa priorité.