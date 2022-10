Pep Guardiola veut ce Lyonnais, l'OL est prévenu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malgré ses difficultés actuelles, l'OL conserve un centre de formation surveillé par toute l'Europe. Malo Gusto fait rêver Manchester City.

Avec le rachat du club et la décision prise en amont de changer d’entraineur, l’Olympique Lyonnais est probablement à un tournant de son histoire. En cette période de fin de règne unilatéral de Jean-Michel Aulas, le club rhodanien va désormais devoir montrer qu’il est de nouveau capable d’exister en France, et de faire son retour sur la scène européenne. Les supporters enchainent les déceptions, et les joueurs également. Alors qu’auparavant, les pépites qui sortaient du centre de formation pouvaient briller en Ligue des Champions avant de rejoindre de grands clubs européens, ce n’est clairement plus le cas. Un argument de moins pour l’OL afin de retenir ses éléments les plus prometteurs. C’est ce qui risque d’arriver dans les prochaines semaines avec Malo Gusto.

Une situation contractuelle dangereuse pour l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le jeune latéral lyonnais s’est emparé de la place de titulaire la saison dernière, et il ne la lâche désormais plus. Même s’il manque peut-être clairement de concurrence pour frapper encore plus fort, Malo Gusto fait saliver plusieurs clubs européens, et a même un fan de prestige. Le média britannique 90min assure ainsi que Pep Guardiola a demandé à ses dirigeants de se rapprocher du joueur et de l’OL en vue d’un futur transfert. Des contacts informels ont été pris l’été dernier, sans que cela n’aille plus loin. Barcelone et Manchester United étaient également venus aux renseignements. Mais la perspective de rejoindre Manchester City, pour un énorme bond dans sa carrière, doit certainement faire saliver le défenseur rhodanien, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024. Cela même si le bond pourrait être dangereux, dans un effectif où Kyle Walker et Joao Cancelo, capable de jouer à droite comme à gauche, sont deux solides références à son poste.

Le média britannique affirme que l’OL essaye de prolonger ce fameux contrat, mais Manchester City, et d’autres formations de Premier League, envisagent de passer à l’action avant, histoire de bénéficier d’un prix réduit en fin de saison. Sa valeur actuelle est de 15 millions d'euros environ. Aux dirigeants lyonnais de vite blinder Malo Gusto s’ils veulent éviter un été compliqué dans ce dossier, même si la priorité actuelle est surtout sur le terrain, avec une situation sportive à redresser.