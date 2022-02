Penalty pour Lyon, l'incroyable et étonnante série !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais et les penalties, cela a souvent été un sujet de plaisanterie sur les réseaux sociaux. Mais dans cet exercice, l'OL règne clairement en maître au niveau de la réussite.

On l’a vu mardi soir lors de PSG-Madrid, réussir un penalty n’est pas une chose aussi aisée que cela, Lionel Messi échouant face à Thibaut Courtois, alors que le septuple Ballon d’Or a probablement eu l’occasion d’en marquer des centaines dans sa carrière. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on sait ce que c’est, certains supporters adverses ayant souvent stigmatisé les arbitres de Ligue 1 coupables, selon eux, de trop facilement siffler peno lorsqu’il s’agit « de favoriser » le club de Jean-Michel Aulas. Il n’empêche, obtenir un penalty ne veut pas systématiquement dire marquer et encore moins gagner un match. En attendant, les chiffres ne mentent pas et dans ce duel avec les gardiens de buts, les tireurs lyonnais sont d’une adresse redoutable et même exceptionnelle selon les dernières statistiques publiées par la Ligue de Football Professionnel après la 24e journée du championnat de Ligue 1.

Lyon roi du penalty

En effet, la LFP souligne, comme le rapporte Le Progrès, que l’Olympique Lyonnais est sur une série de 20 penaltys réussis lors de ses 20 dernières tentatives, dont le dernier samedi à la 8e minute du très important match contre l’OGC Nice. C’est Moussa Dembélé qui, en deux fois, a converti ce penalty, et c’est d’ailleurs l’ancien joueur du Celtic qui est le dernier footballeur de l’OL à avoir manqué cet exercice du duel face au gardien. Pour cela il fait tout de même remonter à décembre 2019. A l’occasion d’un déplacement à Reims, Dembélé avait été victime d’une faute et il avait raté son penalty. Depuis, et même s’il n’a pas été le seul à tirer, Memphis Depay ayant par exemple apporté sa pierre à d’édifice, Lyon en est à 100%. En 2021-2022, l’OL en est à sept buts via penalty, soit autant que l’AS Monaco et le SCO Angers