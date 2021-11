Payet, Valbuena, l'ancien agent de Benzema craque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La condamnation de Karim Benzema a mis en furie son ami et ancien agent, Karim Djaziri. Et ça clashe fort deux jours après une première polémique concernant Dimitri Payet.

Les avocats de Karim Benzema ont confié leur colère à l’annonce de la condamnation à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende de leur client, estimant que le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France avait payé le fait de ne pas venir à son procès devant le tribunal de Versailles. Mais aucun n’a jugé utile de s’en prendre à Mathieu Valbuena, et on peut le comprendre, le président en charge de cette affaire ayant rappelé le prix payé par l’ancien joueur de l’OM et l’OL. Mais pour Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema et toujours très proche de KB9, les propos de Maître Domat, avocat de Mathieu Valbuena, lequel a indiqué que ce dernier était « soulagé », ont été de trop.

Il aurait pu être soulagé plus tôt s’il n’avait pas trompé sa femme et n’avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée , ou même s’il avait su transférer des dossiers d’un ordinateur à un autre tout seul ! #LaMascaradeNEstPasTerminee https://t.co/JV65DEozDY — Karim Djaziri (@KDjaziri) November 24, 2021

Au point même que Karim Djaziri s’est lancé dans un dialogue un peu surréaliste sur les réseaux sociaux. « Il aurait pu être soulagé plus tôt s’il n’avait pas trompé sa femme et n’avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée, ou même s’il avait su transférer des dossiers d’un ordinateur à un autre tout seul ! », a lancé ce proche de Karim Benzema. Ce qui lui a valu une réponse rapide de Daniel Riolo : « Ah ok Karim, c’est de la faute de Valbuena maintenant avec en plus jugement moral sur sa vie privée … ça plus Payet qui est limite responsable dimanche… ton compte est vraiment piraté … enfin j’espère ! Tweet Hallucinant ».

Le journaliste de RMC faisait référence à un message de Karim Djaziri en marge des incidents d’OL-OM avait estimé que Dimitri Payet avait fait la comédie sur la pelouse du Grouâ Stadium après avoir reçu une bouteille au visage. « Tout dans ce qui se passe maintenant avec Dimitri Payet avec son cinéma explique pourquoi il n’a pas fait la carrière stratosphérique que son talent méritait ! (...) Karim n’aurait jamais fait ce cinéma ! Recevoir le projectile parler à l’arbitre et après s’effondrer c’est du cinoche et quand il va revenir sur le terrain tu verras ! Maintenant je condamne fermement le FD qui a lancé la bouteille », avait affirmé l’ancien représentant de Karim Benzema décidément très en verve et dont le compte Twitter n’a pas du tout été piraté.