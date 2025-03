Paulo Fonseca viré ‍? L'OL se donne 72 heures

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va devoir attendre mercredi soir, et la commission de discipline, pour savoir combien de temps sera suspendu son entraineur. Paulo Fonseca risque d'être en grand danger.

On ne sait pas ce que faisait John Textor dimanche après-midi, au moment où s'on équipe s'imposait contre le Stade Brestois (2-1), mais il ne fait nul doute que le propriétaire américain de l'OL a rapidement été informé de l'incident qui s'est déroulé dans les ultimes instants de la rencontre. En venant menacer physiquement l'arbitre du match, Paulo Fonseca a vu rouge, et désormais, il risque d'être absent plusieurs mois, Benoît Millot n'étant pas tendre du tout dans son rapport transmis à la commission de discipline. C'est mercredi soir, au moment où le PSG recevra Liverpool, que la sanction va tomber pour l'entraîneur portugais. C'est une évidence, si Paulo Fonseca est suspendu sept mois, on voit mal comment John Textor pourra lui maintenir sa confiance...et son salaire. Car si une peine de quelques matchs peut être compensée, cela devient impossible si la sanction dure jusqu'à la saison prochaine.

Paulo Fonseca déjà en danger à Lyon

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

Du côté de l'AC Milan, cette attitude de Paulo Fonseca n'est pas sans rappeler de récents souvenirs. En effet, lorsque les dirigeants italiens ont décidé de limoger l'entraîneur portugais en décembre 2024, ce dernier venait déjà d'être exclu par un arbitre. Furieux que ce dernier n'ait pas sifflé un penalty pour Milan, il s'en était pris à l'arbitre, et sans l'intervention d'un de ses adjoints, Pauio Fonseca était à deux doigts de s'en prendre physiquement à l'officiel. Dans la foulée, les Rossoneri avaient viré l'ancien coach de Lille, estimant que ce dernier ne tenait pas ses nerfs et ne transmettait clairement pas un bon message.

A Lyon, Laurent Prud'homme a tenté d'allumer un contrefeu sur le plan de la communication, en saluant le comportement de son entraîneur qui s'est rapidement excusé. Mais personne n'est dupe, la situation de Paulo Fonseca sera difficilement tenable si mercredi la commission de discipline décide de l'éloigner des terrains, et d'Europa League, pendant de longs mois. Pendant ce temps, sur X,, le nom de Pierre Sage revient de nouveau, des supporters lyonnais étant choqués que John Textor ait finalement sacrifié l'entraîneur français. « C’est ça l’upgrade !? On a viré Pierre Sage pour un mec qui ne sait pas garder son sang-froid ?? On est où là ??? », s'offusque @Kassor_Flowter, supporters de l'OL aux 16.000 followers. Pour John Textor, il sera toujours temps de décider mercredi soir si Paulo Fonseca fera de vieux os dans la capitale des Gaules.