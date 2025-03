Paulo Fonseca viré, l'OL a tranché

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor était attendu au tournant dans le dossier Paulo Fonseca.

Le pétage de plomb de l’entraîneur portugais le week-end dernier quand il s’est approché comme pour en découdre avec Benoit Millot restera un moment tristement marquant de cette saison. La commission de discipline l’a suspendu pour les neuf prochains mois, ce qui ne lui assure qu’un retour possible sur les bords de terrain qu’au début du mois de décembre 2025. Une durée incroyablement longue et qui ne semble pas compatible avec la prolongation de son aventure à l'OL, tant le travail de l’entraineur est aussi important les jours de match. Sachant qu'il est privé de vestiaires et de toute intervention pendant de longs mois, son avenir était forcément remis en cause.

Fonseca, l'homme qu'il faut pour l'OL

OL : Paulo Fonseca est un martyre, il dénonce un scandale https://t.co/GhNBz00acI — Foot01.com (@Foot01_com) March 6, 2025

Malgré cela, dans sa première réaction suite à cette sanction, John Textor a souhaité apporter tout son soutien à son entraineur, qu’il est allé lui-même chercher à la surprise générale alors que Pierre Sage était apprécié à l’OL. Le propriétaire américain a fait comprendre, dans un message sur Instagram, qu’il n’était pas question de destituer Paulo Fonseca, qui allait donc rester en place malgré cette longue suspension. « Joyeux anniversaire Paulo. Je suis avec toi aujourd’hui, et pour toujours. Tu as fait une erreur... Tes excuses étaient sincères... Et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l'OL et on doit continuer. Allez l’OL », a lancé le boss du club rhodanien.

Un message de soutien qui semble régler le cas de l’avenir de Paulo Fonseca, qui ne prendra pas la porte malgré sa très longue suspension. Cela peut aussi être vu comme une manoeuvre pour ne pas déstabiliser l’OL alors qu’un match important se joue à Bucarest ce jeudi soir, avec le Portugais sur le banc de touche cette fois-ci. Il reste à savoir si ce soutien se confirmera sur la durée, l’OL étant amené à subir cette sanction sur le très long terme tout de même.