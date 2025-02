Paulo Fonseca ridiculise déjà Pierre Sage à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En l’espace de trois matchs, Paulo Fonseca a déjà conquis tout le monde à l’OL au point d’en faire oublier le travail colossal réalisé par Pierre Sage.

Nommé en lieu et place de Pierre Sage à la tête de l’Olympique Lyonnais il y a trois semaines, Paulo Fonseca vit des débuts plutôt prometteurs au sein du club rhodanien. Le technicien portugais a démarré son aventure avec une défaite à Marseille (3-2) mais a ensuite enchaîné avec deux cartons face à des équipes de bas de classement. Une large victoire contre Reims d’abord (4-0) puis un deuxième succès en relief sur la pelouse de Montpellier (1-4). De quoi aborder la suite avec confiance, même si un gros morceau arrive ce dimanche avec la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Chez les supporters lyonnais, on aborde évidemment ce choc avec craintes. Malgré tout, l’optimisme est de mise pour le plus long terme car Paulo Fonseca a déjà conquis tout le monde. Au point d’en faire oublier le travail énorme réalisé par Pierre Sage si l’on en croit le journaliste Olivier Salmon. « Dire que Paulo Fonseca n'a pas changé grand chose sur les quelques semaines qui se sont déroulées et que son profil est similaire à celui de Pierre Sage, c'est un peu gros, et pour moi, ça ne passe pas vraiment » estime notre confrère, qui voit une vraie évolution en passant de Pierre Sage à Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca a déjà fait oublier Pierre Sage

« Pierre Sage est un coach qui a un bel avenir, notamment sur le football attrayant qu'il souhaite développer, mais il est toujours inexpérimenté et en cours d'apprentissage des vrais ficelles du métier, et pas encore forcément accompagné des meilleurs adjoints. Rigueur tactique, discipline défensive, exigence technique, et beaucoup de courage, voilà ce que l'on devrait voir les prochaines semaines sous l'ère Fonseca » se réjouit le journaliste lyonnais, qui ne fait donc pas partie des observateurs ayant été outrés par le choix de John Textor de se séparer de Pierre Sage. Il n’a donc pas fallu longtemps à certains pour oublier celui qui a sauvé l’OL de la Ligue 2 et s’enflammer sur son successeur.