OL ‍: Tolisso serial buteur, Fonseca fait un mircacle

Par Hadrien Rivayrand

Si tout n'est pas encore parfait à l'OL, le club rhodanien a quelque peu repris confiance en Ligue 1. Un joueur ressort du lot ces dernières semaines à Lyon : Corentin Tolisso.

L'OL a enchainé un deuxième succès de rang en Ligue 1 du côté de Montpellier ce week-end. Les Gones vont désormais pouvoir préparer sereinement la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca ont encore quelques carences dans leur jeu mais peuvent compter sur l'apport XXL de Corentin Tolisso. Le champion du monde 2018 enchaine les rencontres de très haut niveau mais également les buts. Tolisso a d'ailleurs encore planté face à Montpellier. Le rendement de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, replacé plus haut au sein du dispositif lyonnais, est une vraie satisfaction pour certains observateurs de l'OL, à l'instar de Fleury Di Nallo.

Tolisso, Fonseca a trouvé la bonne formule pour l'OL ?

Lors de quelques mots échangés avec Le Progrès, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a pas tari d'éloges sur Tolisso avant de féliciter Paulo Fonseca : « Corentin Tolisso est au top. Il est très fort. C’est une très bonne idée de l’avoir placé plus haut. Il marque des buts, il est physique et adroit et a une vraie influence sur son équipe et le résultat final ». Paulo Fonseca devrait continuer d'aligner le joueur formé à Lyon plus haut sur le terrain et pourrait même lui associer prochainement Thiago Almada. De quoi avancer avec quelques garanties face au Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale n'a pas encore connu l'odeur de la défaite cette saison en Ligue 1. Tolisso, qui vient d'enchainer 4 buts de suite, pourrait bien continuer sa folle série lors d'un grand rendez-vous. C'est en tout cas ce que souhaitent les fans et observateurs des Rhodaniens.