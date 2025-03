OL ‍: Paulo Fonseca licencié, les conseillers de Textor frappent fort

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca a dépassé les bornes dimanche en défiant physiquement l’arbitre Benoit Millot, ce qui va lui valoir une lourde suspension. Mais pour Daniel Riolo et Jérôme Rothen, John Textor doit frapper encore plus fort.

Coupable d’un geste dépassant l’entendement sur Benoit Millot à la fin du match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois dimanche après-midi, Paulo Fonseca risque gros. L’entraîneur portugais a été convoqué ce mercredi par la commission de discipline de la LFP et pourrait écoper d’une sanction allant jusqu’à sept mois de suspension. Un énorme préjudice pour l’OL, qui va donc perdre son entraîneur pour la fin de la saison et possiblement au-delà. Le technicien portugais devrait également être sanctionné en interne par l’Olympique Lyonnais, qui souhaite en faire un exemple. Mais toutes ces sanctions ne sont pas assez fortes pour punir un tel dérapage selon Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste a expliqué que selon lui, John Textor devait prendre ses responsabilités en résiliant le contrat de l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan.

C’est chaud pour Fonseca, l’OL joue la carte du silence https://t.co/J7BfIfoxqm — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

« Ce pour quoi je développe l'idée que Lyon doit se séparer de Fonseca, c'est tout d'abord pour une raison extrêmement pratique: Lyon ne va pas avoir d'entraîneur sur le banc d'ici la fin de saison. Déjà que Lyon est mal embarqué pour aller décrocher l'objectif Ligue des champions, ils ne vont pas avoir d'entraîneur sur le banc. Lyon va jouer sans entraîneur, en termes d'image, c'est catastrophique. Si j'étais John Textor je dirais à Fonseca: 'non seulement tu vas être viré mais tu n'auras aucune indemnité parce que c'est une faute grave'. Dans le concept de faute grave, je mets l'image que tu donnes de ton club, c'est une image déplorable d'un mec qui ne se contrôle plus du tout, qui pète un câble et qui met tête contre tête avec l'arbitre. C'est l'étape juste avant le pire que tout » a analysé l’éditorialiste de l’After Foot, qui aimerait voir une sanction exemplaire et historique de la part de l’OL.

Riolo et Rothen conseillent à Textor de virer Fonseca

Son confrère Jérôme Rothen est sur la même ligne. Choqué par les images vues dimanche au Groupama Stadium, l’ancien milieu offensif du Paris SG et de l’AS Monaco plaide lui aussi pour un licenciement sur le champ de Paulo Fonseca. « Il peut faire toutes les excuses du monde, un contact physique est inadmissible. C'est inexcusable. Quelle image donnée au foot amateur ! Quand tu es pro, tu as des obligations, tu ne dois pas commettre l'irréparable. Sept mois de suspension, cela ne suffirait même pas. Il y a une affaire très grave, pour moi l'OL devrait signer une résiliation de contrat, une mise à pied, peu importe… tu dégages ! Comment tu peux accepter qu'il prenne sept mois ? Il sera en tribunes et il coachera, ce n'est pas possible, tu dois avoir des valeurs » a expliqué l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’ sur les ondes. Autant dire que la pression est au maximum sur l’OL et sur la commission de discipline, deux institutions attendues au tournant pour sanctionner comme il se doit Paulo Fonseca après son craquage total.