Paulo Fonseca cartonné par la LFP, l’OL enrage contre l’OM

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La commission de discipline de la LFP a suspendu Paulo Fonseca pour 9 mois, une sanction démesurée pour l’OL, convaincu que le contexte avec le dérapage de Pablo Longoria une semaine auparavant a tué le coach portugais.

L’Olympique Lyonnais s’attendait à une sanction très lourde pour son entraîneur Paulo Fonseca, et le verdict rendu mercredi soir par la commission de discipline de la LFP a confirmé les craintes du club rhodanien. L’instance a sanctionné Paulo Fonseca de neuf mois de suspension, avec une interdiction de vestiaire des joueurs jusqu’au mois de septembre. Une sévérité inédite dans l’histoire de la Ligue 1, après le tête contre tête entre le coach de l’OL et l’arbitre Benoit Millot dimanche après-midi, à la fin de la rencontre face à Brest au Groupama Stadium. Réagissant à cette suspension de Paulo Fonseca sur sa chaîne YouTube, le journaliste Pierre Ménès a estimé que selon lui, la LFP avait tapé bien trop fort avec l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan.

Mais pour l’ancien chroniqueur de Canal+, Paulo Fonseca paie aussi le contexte actuel du football français, avec le dérapage une semaine plus tôt de Pablo Longoria, président de l’OM, à Auxerre. « Cela fait donc 10 mois de suspension pour Paulo Fonseca, alors que normalement, les textes prévoient 7 mois. C’est une très lourde sanction qui en plus est assortie d’une interdiction de vestiaire qui est inédite. Franchement, je trouve que c’est trop. C’est trop. Je trouve que la suspension est trop longue et que l’assortir d’une interdiction de vestiaire, ça veut dire clairement qu’on lui indique qu’il ne peut plus travailler. Cela indique indirectement à l’OL qu’ils doivent chercher un autre entraîneur » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

Une sanction alourdie à cause de Longoria ?

« Cela ne retire rien à son geste inadmissible évidemment, mais je trouve que la sanction est très très sévère. Et puis n’oublions pas que c’est arrivé une semaine après le pétage de plomb de Pablo Longoria et à mon avis, la commission de discipline a souhaité siffler la fin de la récréation. La LFP a voulu en faire un exemple. Les Marseillais hurlaient après la sévérité contre Longoria, ils ont l’air bien cons aujourd’hui puisque Paulo Fonseca a été bien plus lourdement sanctionné que leur président » a analysé le journaliste, convaincu qu’indirectement, le craquage de Pablo Longoria a contribué à alourdir la sanction prononcée par la commission de discipline de la LFP contre Paulo Fonseca. De quoi nourrir de gros regrets et même de la colère dans le camp lyonnais, même si John Textor a officiellement fait savoir qu’il soutenait son entraîneur et que pour l’instant, un licenciement n’était pas à l’ordre du jour.