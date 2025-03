OL ‍: Paulo Fonseca suspendu 9 mois, la LFP frappe fort

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a frappé fort en ce qui concerne la sanction infligée à Paulo Fonseca après le coup de sang de l’entraîneur de l’OL face à l’arbitre Benoit Millot dimanche lors du match contre Brest.

Personne n’en doutait réellement mais la sanction est lourde pour Paulo Fonseca après son front contre front avec Benoit Millot dimanche lors du match OL-Brest. Le technicien portugais écope de 9 mois de suspension, un coup d’autant plus dur que jusqu'au 15 septembre prochain, Paulo Fonseca sera interdit de banc mais aussi de vestiaire avant et pendant les matchs. « Suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées » précise la LFP dans son communiqué officiel. Autant dire que la sanction est terrible, aussi bien pour Paulo Fonseca que pour l’Olympique Lyonnais, qui perd son entraîneur pour plusieurs mois. La réaction du club rhodanien sera maintenant surveillée de près.