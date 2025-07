Paulo Fonseca accepte de rester à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le flou autour de l’OL ces dernières semaines a posé la question de l’avenir de Paulo Fonseca. Le maintien ayant été validé par la DNCG, l’entraîneur portugais va, sauf grosse surprise, rester à Lyon.

Recruté il y a six mois par John Textor pour succéder à Pierre Sage à la tête de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a soufflé le chaud et le froid sur le banc des Gones pour l’instant. Son échec en demi-finale d’Europa League face à Manchester United reste au travers de la gorge des supporters lyonnais, tout comme la fin de saison décevante avec la 6e place de Ligue 1. Malgré tout, une nette amélioration a été perçue dans le jeu, laissant de vrais motifs d’espoir pour l’avenir.

Reste que la situation de l’OL sur le plan administratif a jeté un vrai doute en ce début d’été sur l’avenir de Paulo Fonseca chez les Gones. Des incertitudes à présent balayées par la décision de la commission d’appel de la DNCG, qui a maintenu l’OL en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a confirmé que selon lui, Paulo Fonseca allait rester à la tête de l’OL avec au-dessus de lui Matthieu Louis-Jean, dont la mission sera d’assurer le rôle de directeur sportif.

Un binôme Fonseca - Louis Jean pour diriger l'OL

« Qui va diriger le club sportivement ? Il ne va pas y avoir de changements dans l’organigramme. Matthieu Louis-Jean va construire l’équipe en tant que directeur sportif et Paulo Fonseca va diriger l’équipe. Oui, c’est acté et Michele Kang sera là pour tenir le budget » a lâché le journaliste de l’After Foot, convaincu qu’avec ce maintien en Ligue 1, la question de l’avenir de Paulo Fonseca ne se pose plus. Une tendance à confirmer dans les jours à venir mais qui ressemble de plus en plus à une certitude. Et c’est assurément une bonne nouvelle pour l’OL, qui ne dira pas non à un peu de stabilité en conservant son entraîneur en cette période trouble.