Paulo Fonseca a coûté très cher à l'OL

Par Quentin Mallet

Pour le déplacement à Old Trafford et le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa face à Manchester United, Paulo Fonseca a tenté plusieurs coups de poker qui ne sont pas du tout passés, à l’image la nouvelle titularisation incompréhensible de Paul Akouokou. L’OL peut s’en mordre les doigts.

La double confrontation de l’Olympique Lyonnais face à Manchester United a de quoi laisser de gros regrets. Les Gones sont passés très près d’éliminer le club anglais à Old Trafford et de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Mais de tels matchs se jouent dans les détails. A l’aller, Paulo Fonseca avait tenté un coup de poker en titularisant Paul Akouokou, notamment. Un choix très discutable qui n’avait pas porté ses fruits. Pourtant, le milieu de terrain ivoirien a de nouveau été titularisé pour le retour à Manchester et il est encore passé à côté de sa rencontre. Tout comme deux de ses coéquipiers, Georges Mikautadze et Jordan Veretout, lesquels n’ont pas été épargnés par les notes du journal L’Equipe.

Akouokou à côté, Mikautadze et Veretout à la rue

L'erreur énorme qui a coûté la qualification à l'OL https://t.co/zy6DhOXY3Q — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

Respectivement notés 2/10, 2/10 et 3/10, Akouokou, Mikautadze et Veretout n’ont clairement pas été au niveau face à Manchester United. « Encore titularisé par Paulo Fonseca, le milieu ivoirien a sombré. Il était chargé du marquage de Bruno Fernandes mais le Portugais s’est baladé », a lâché L’Equipe à propos de Paul Akouokou. Le hasard faisant bien les choses, ces trois joueurs mal notés sont sortis autour de l’heure de jeu et l’Olympique Lyonnais est parvenu à refaire son retard de deux buts dix minutes plus tard.

Paulo Fonseca s’est donc clairement trompé au moment de faire sa composition pour le match retour. Le technicien portugais a décidé d’aligner le même onze qu’à aller, alors qu’il y avait sûrement mieux à faire. Un fiasco tactique qui servira de leçon pour celui qui vient de vivre son dernier match de la saison sur le banc de touche, car il n'y avait qu'en Coupe d'Europe qu'il avait le droit d'y prendre place.