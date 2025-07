Pas de miracle, l'OL vend Lucas Perri à Leeds

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les supporters lyonnais voulaient y croire mais comme pressenti, Lucas Perri va quitter l’OL dans les jours à venir. Un accord a été trouvé pour le départ du gardien brésilien à Leeds, promu en Premier League.

Après seulement un an comme titulaire, Lucas Perri va déjà quitter l’Olympique Lyonnais. Arrivé dans la capitale des Gaules en janvier 2024 en provenance de Botafogo, le gardien brésilien s’apprête à rejoindre Leeds United. L’intérêt du promu en Premier League se faisait de plus en plus pressant ces derniers jours. Et si du côté des supporters lyonnais, on voulait croire que Lucas Perri pouvait rester, cela ne sera finalement pas le cas. RMC annonce qu’un accord total a été trouvé ce jeudi entre l’OL et Leeds United pour le transfert du gardien de 26 ans.

🚨EXCL Total agreement between Lyon and Leeds for Lucas Perri. The goalkeeper is leaving the tour in Germany and flying to England. After medical Perri will signs his contract with Leeds. pic.twitter.com/lEAaDdt6mQ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 24, 2025

Ce dernier va s’envoler dans les prochaines heures pour l’Angleterre afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat en faveur du club britannique. L’indemnité de transfert n’a pas encore filtré et les fans de l’OL y seront forcément attentifs. Ces derniers jours, un transfert compris entre 20 et 30 millions d’euros était évoqué pour Lucas Perri, lequel avait signé à Lyon pour seulement 3,5 millions d’euros. Un énorme coup dur pour Paulo Fonseca, qui continue de voir ses cadres partir les uns après les autres durant ce mercato estival puisque ce départ s’ajoute à ceux d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Thiago Almada.

Accord total pour Lucas Perri à Leeds

L’entraîneur portugais, qui sait qu’il peut perdre aussi Malick Fofana à tout moment, espère que l’hémorragie s’arrêtera là malgré les contraintes financières imposées à l’OL. Le coach portugais a notamment fait savoir mercredi après le match amical contre Molenbeek qu’il avait la ferme intention de conserver Corentin Tolisso et Georges Mikautadze. Il faudra bien cela pour bâtir autour d’eux un OL compétitif la saison prochaine. Pour remplacer Lucas Perri, le club rhodanien a en tout cas une idée en tête selon la presse italienne, qui a avancé ces dernières heures le nom de Luca Bianchin (AC Milan).